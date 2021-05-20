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مصر.. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

كشفت وزارة الزراعة المصرية حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، وأكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وطبقًا لوسائل إعلام مصرية: قال رئيس مركز البحوث الزراعية في مصر محمد سليمان: إن "المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، أعدّا تقريرًا عن مستوى متبقيات المبيدات في عينات عشوائية من ثمار البطيخ، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك للتأكد من مستويات متبقيات المبيدات بها".

وأوضح "سليمان" أن "التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة تضمن أنه تم تكليف المعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات (المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات) بسحب عينات عشوائية من ثمار البطيخ من أسواق الجملة الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات القاهرة (سوق العبور) والجيزة (سوق 6 أكتوبر)، إضافة إلى أسواق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والمنيا، فضلًا عن سحب 57 عينة من بعض الباعة الجائلين، وذلك لتحليل متبقيات المبيدات بها والملوثات الميكروبية".

وأشار تقرير مركز البحوث الزراعية إلى أن نتائج التحليل التي خضعت لها 450 عينة أكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وأوضح التقرير أن "التحاليل الميكروبيولوجية أثبتت خلو جميع العينات من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي في عينات البطيخ، وكذلك خلو جميع العينات من البكتيريا، وذلك من أسواق 10 محافظات بإجمالي 30 عينة، ضمت أسواقًا في محافظات الجيزة (فيصل وإمبابة وبولاق)، والقاهرة (شبرا والمنيل)، والبحيرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والمنيا وبني سويف".

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مصر.. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق
سبق

كشفت وزارة الزراعة المصرية حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، وأكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وطبقًا لوسائل إعلام مصرية: قال رئيس مركز البحوث الزراعية في مصر محمد سليمان: إن "المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، أعدّا تقريرًا عن مستوى متبقيات المبيدات في عينات عشوائية من ثمار البطيخ، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك للتأكد من مستويات متبقيات المبيدات بها".

وأوضح "سليمان" أن "التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة تضمن أنه تم تكليف المعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات (المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات) بسحب عينات عشوائية من ثمار البطيخ من أسواق الجملة الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات القاهرة (سوق العبور) والجيزة (سوق 6 أكتوبر)، إضافة إلى أسواق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والمنيا، فضلًا عن سحب 57 عينة من بعض الباعة الجائلين، وذلك لتحليل متبقيات المبيدات بها والملوثات الميكروبية".

وأشار تقرير مركز البحوث الزراعية إلى أن نتائج التحليل التي خضعت لها 450 عينة أكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وأوضح التقرير أن "التحاليل الميكروبيولوجية أثبتت خلو جميع العينات من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي في عينات البطيخ، وكذلك خلو جميع العينات من البكتيريا، وذلك من أسواق 10 محافظات بإجمالي 30 عينة، ضمت أسواقًا في محافظات الجيزة (فيصل وإمبابة وبولاق)، والقاهرة (شبرا والمنيل)، والبحيرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والمنيا وبني سويف".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
07:00 PM

مصر.. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,041

كشفت وزارة الزراعة المصرية حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، وأكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وطبقًا لوسائل إعلام مصرية: قال رئيس مركز البحوث الزراعية في مصر محمد سليمان: إن "المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، أعدّا تقريرًا عن مستوى متبقيات المبيدات في عينات عشوائية من ثمار البطيخ، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك للتأكد من مستويات متبقيات المبيدات بها".

وأوضح "سليمان" أن "التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة تضمن أنه تم تكليف المعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات (المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات) بسحب عينات عشوائية من ثمار البطيخ من أسواق الجملة الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات القاهرة (سوق العبور) والجيزة (سوق 6 أكتوبر)، إضافة إلى أسواق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والمنيا، فضلًا عن سحب 57 عينة من بعض الباعة الجائلين، وذلك لتحليل متبقيات المبيدات بها والملوثات الميكروبية".

وأشار تقرير مركز البحوث الزراعية إلى أن نتائج التحليل التي خضعت لها 450 عينة أكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وأوضح التقرير أن "التحاليل الميكروبيولوجية أثبتت خلو جميع العينات من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي في عينات البطيخ، وكذلك خلو جميع العينات من البكتيريا، وذلك من أسواق 10 محافظات بإجمالي 30 عينة، ضمت أسواقًا في محافظات الجيزة (فيصل وإمبابة وبولاق)، والقاهرة (شبرا والمنيل)، والبحيرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والمنيا وبني سويف".

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