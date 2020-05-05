إغاثي الملك سلمان يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية في الضفة الغربية وغزة
في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للشعب الشقيق
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,015 سلة غذائية رمضانية على الأسر المتعفّفة والأكثر احتياجًا من الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واستفاد منها 10,050 فردًا، وذلك في محافظات: القدس، والخليل، وغزّة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.
إغاثي الملك سلمان يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية في الضفة الغربية وغزة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-05
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,015 سلة غذائية رمضانية على الأسر المتعفّفة والأكثر احتياجًا من الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واستفاد منها 10,050 فردًا، وذلك في محافظات: القدس، والخليل، وغزّة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:32 PM
إغاثي الملك سلمان يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية في الضفة الغربية وغزة
في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للشعب الشقيق
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,015 سلة غذائية رمضانية على الأسر المتعفّفة والأكثر احتياجًا من الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واستفاد منها 10,050 فردًا، وذلك في محافظات: القدس، والخليل، وغزّة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.