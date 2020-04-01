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بعد عزله.. "أمانة مكة" تطهِّر "حوش بكر" وتعقِّم الشوارع داخله

للحد من انتشار كورونا

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة.

وأظهرت الصور تطهير الشوارع داخل نطاق حوش بكر؛ وذلك ضمن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحيًّا.

وقامت بلدية المسفلة الفرعية بتطهير وتعقيم الشوارع بحوش بكر؛ وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد عزله.. "أمانة مكة" تطهِّر "حوش بكر" وتعقِّم الشوارع داخله
سبق

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة.

وأظهرت الصور تطهير الشوارع داخل نطاق حوش بكر؛ وذلك ضمن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحيًّا.

وقامت بلدية المسفلة الفرعية بتطهير وتعقيم الشوارع بحوش بكر؛ وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:04 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:56 PM

بعد عزله.. "أمانة مكة" تطهِّر "حوش بكر" وتعقِّم الشوارع داخله

للحد من انتشار كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
7,689

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة.

وأظهرت الصور تطهير الشوارع داخل نطاق حوش بكر؛ وذلك ضمن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحيًّا.

وقامت بلدية المسفلة الفرعية بتطهير وتعقيم الشوارع بحوش بكر؛ وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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