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عقب غياب الـ48 ساعة.. "سبق" تكشف تفاصيل العثور على "البلوي"

أثار غيابه قلق الأسرة بعد أن أدى العمرة ولم يعد للمنزل فأبلغت الشرطة

عثر فريق "ساعد" وفِي أقل من نصف ساعة عن المفقود "البلوي" بعد غياب استمر 48 ساعة حيث كان يعاني من السكر.

وتفصيلاً، قالت أسرة المفقود أحمد البلوي: أثار غياب والدنا البالغ من العمر 70 عاماً القلق لدينا، وذلك عقب انتهائه من أداء العمرة، فقمنا بالبحث عنه في الجهات الأمنية والمستشفيات وتقديم بلاغ رسمي عن فقده.

وأضاف أحد أقرباء المفقود: توجهت لمستشفيات مكة للبحث عن مفقودنا وتحديداً بأحد المستشفيات في غرب مكة، وأفادوني بعدم وجود أحد مجهول، ولا يوجد شخص كبير سن لديهم، مما جعلني أغادر المستشفى وأتوجه لجدة، لعله يكون في أحد مستشفياتها.

وأردف: تواصلت مع فريق "ساعد" للإنقاذ، والذي على الفور وفِي أقل من ساعة تواصلوا معي، وأفادوني بعثورهم على مفقودنا في أحد المستشفيات التي تواجدت فيها، وسألت عن المفقود وهو منوّم عندهم، لأحضر وأتسلم فقيدنا بعد أن تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

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عقب غياب الـ48 ساعة.. "سبق" تكشف تفاصيل العثور على "البلوي"
سبق

عثر فريق "ساعد" وفِي أقل من نصف ساعة عن المفقود "البلوي" بعد غياب استمر 48 ساعة حيث كان يعاني من السكر.

وتفصيلاً، قالت أسرة المفقود أحمد البلوي: أثار غياب والدنا البالغ من العمر 70 عاماً القلق لدينا، وذلك عقب انتهائه من أداء العمرة، فقمنا بالبحث عنه في الجهات الأمنية والمستشفيات وتقديم بلاغ رسمي عن فقده.

وأضاف أحد أقرباء المفقود: توجهت لمستشفيات مكة للبحث عن مفقودنا وتحديداً بأحد المستشفيات في غرب مكة، وأفادوني بعدم وجود أحد مجهول، ولا يوجد شخص كبير سن لديهم، مما جعلني أغادر المستشفى وأتوجه لجدة، لعله يكون في أحد مستشفياتها.

وأردف: تواصلت مع فريق "ساعد" للإنقاذ، والذي على الفور وفِي أقل من ساعة تواصلوا معي، وأفادوني بعثورهم على مفقودنا في أحد المستشفيات التي تواجدت فيها، وسألت عن المفقود وهو منوّم عندهم، لأحضر وأتسلم فقيدنا بعد أن تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
03:21 PM

عقب غياب الـ48 ساعة.. "سبق" تكشف تفاصيل العثور على "البلوي"

أثار غيابه قلق الأسرة بعد أن أدى العمرة ولم يعد للمنزل فأبلغت الشرطة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
2,399

عثر فريق "ساعد" وفِي أقل من نصف ساعة عن المفقود "البلوي" بعد غياب استمر 48 ساعة حيث كان يعاني من السكر.

وتفصيلاً، قالت أسرة المفقود أحمد البلوي: أثار غياب والدنا البالغ من العمر 70 عاماً القلق لدينا، وذلك عقب انتهائه من أداء العمرة، فقمنا بالبحث عنه في الجهات الأمنية والمستشفيات وتقديم بلاغ رسمي عن فقده.

وأضاف أحد أقرباء المفقود: توجهت لمستشفيات مكة للبحث عن مفقودنا وتحديداً بأحد المستشفيات في غرب مكة، وأفادوني بعدم وجود أحد مجهول، ولا يوجد شخص كبير سن لديهم، مما جعلني أغادر المستشفى وأتوجه لجدة، لعله يكون في أحد مستشفياتها.

وأردف: تواصلت مع فريق "ساعد" للإنقاذ، والذي على الفور وفِي أقل من ساعة تواصلوا معي، وأفادوني بعثورهم على مفقودنا في أحد المستشفيات التي تواجدت فيها، وسألت عن المفقود وهو منوّم عندهم، لأحضر وأتسلم فقيدنا بعد أن تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

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