أمانة الرياض تضبط مركز مساج تديره عمالة غير نظامية
قالت: في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة
ضبطت أمانة منطقة الرياض مركز مساج مخالف، تديره عمالة غير نظامية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولاتهم الرقابية المستمرة، مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون أحد مراكز المساج المخالفة، والتي تديرها عمالة غير نظامية، في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة.
أمانة الرياض تضبط مركز مساج تديره عمالة غير نظامية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-17
ضبطت أمانة منطقة الرياض مركز مساج مخالف، تديره عمالة غير نظامية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولاتهم الرقابية المستمرة، مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون أحد مراكز المساج المخالفة، والتي تديرها عمالة غير نظامية، في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:51 AM
أمانة الرياض تضبط مركز مساج تديره عمالة غير نظامية
قالت: في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة
ضبطت أمانة منطقة الرياض مركز مساج مخالف، تديره عمالة غير نظامية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولاتهم الرقابية المستمرة، مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون أحد مراكز المساج المخالفة، والتي تديرها عمالة غير نظامية، في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة.