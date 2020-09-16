النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحة المدينة المنورة تدعم مستشفى الحناكية العام بأجهزة حديثة ومتطورة

تساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا

دعمت صحة المدينة المنورة مستشفى الحناكية العام بعدد من الأجهزة المتطورة والحديثة لقسم المختبر؛ ومن ضمنها جهاز BD Bactec لفحص عينات الدم، وهو أمر أساسي للتعرف على البكتيريا المسببة لتجرثم الدم أو تسممه؛ سواءً هوائية أو لا هوائية؛ حيث يتميز هذا الجهاز بقدرته على القيام باختبار آلي مراقب بشكل مستمر؛ مما يساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا.

‏وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التطويرية والجهود المبذولة لتجويد الخدمة المقدمة للمراجعين في المجمع الصحي في محافظة الحناكية.

مستشفى الحناكية العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صحة المدينة المنورة تدعم مستشفى الحناكية العام بأجهزة حديثة ومتطورة
سبق

دعمت صحة المدينة المنورة مستشفى الحناكية العام بعدد من الأجهزة المتطورة والحديثة لقسم المختبر؛ ومن ضمنها جهاز BD Bactec لفحص عينات الدم، وهو أمر أساسي للتعرف على البكتيريا المسببة لتجرثم الدم أو تسممه؛ سواءً هوائية أو لا هوائية؛ حيث يتميز هذا الجهاز بقدرته على القيام باختبار آلي مراقب بشكل مستمر؛ مما يساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا.

‏وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التطويرية والجهود المبذولة لتجويد الخدمة المقدمة للمراجعين في المجمع الصحي في محافظة الحناكية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:37 AM

صحة المدينة المنورة تدعم مستشفى الحناكية العام بأجهزة حديثة ومتطورة

تساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
233

دعمت صحة المدينة المنورة مستشفى الحناكية العام بعدد من الأجهزة المتطورة والحديثة لقسم المختبر؛ ومن ضمنها جهاز BD Bactec لفحص عينات الدم، وهو أمر أساسي للتعرف على البكتيريا المسببة لتجرثم الدم أو تسممه؛ سواءً هوائية أو لا هوائية؛ حيث يتميز هذا الجهاز بقدرته على القيام باختبار آلي مراقب بشكل مستمر؛ مما يساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا.

‏وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التطويرية والجهود المبذولة لتجويد الخدمة المقدمة للمراجعين في المجمع الصحي في محافظة الحناكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,055
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,597

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة