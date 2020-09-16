صحة المدينة المنورة تدعم مستشفى الحناكية العام بأجهزة حديثة ومتطورة

تساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا

دعمت صحة المدينة المنورة مستشفى الحناكية العام بعدد من الأجهزة المتطورة والحديثة لقسم المختبر؛ ومن ضمنها جهاز BD Bactec لفحص عينات الدم، وهو أمر أساسي للتعرف على البكتيريا المسببة لتجرثم الدم أو تسممه؛ سواءً هوائية أو لا هوائية؛ حيث يتميز هذا الجهاز بقدرته على القيام باختبار آلي مراقب بشكل مستمر؛ مما يساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا.

‏وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التطويرية والجهود المبذولة لتجويد الخدمة المقدمة للمراجعين في المجمع الصحي في محافظة الحناكية.