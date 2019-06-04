النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن عبدالرحمن": المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة

رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس دارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والشعب السعودي الكريم.

وقال الأمير "فيصل": إن ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لولاة الأمر.

وأضاف: الإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان لهي خير دليل على المسار الاستراتيجي في الطريق الصحيح لرفعة الوطن، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن السعودي، وهي دلالات مؤثرة تدفع الجميع لمزيدٍ من الجهد والعطاء والتفان والتكاتف بين أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيصل بن عبدالرحمن": المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة
سبق

رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس دارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والشعب السعودي الكريم.

وقال الأمير "فيصل": إن ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لولاة الأمر.

وأضاف: الإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان لهي خير دليل على المسار الاستراتيجي في الطريق الصحيح لرفعة الوطن، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن السعودي، وهي دلالات مؤثرة تدفع الجميع لمزيدٍ من الجهد والعطاء والتفان والتكاتف بين أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
06:12 PM

"فيصل بن عبدالرحمن": المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة

رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

A A A
حمد الفراج - الرياض
1
2,862

رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس دارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والشعب السعودي الكريم.

وقال الأمير "فيصل": إن ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لولاة الأمر.

وأضاف: الإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان لهي خير دليل على المسار الاستراتيجي في الطريق الصحيح لرفعة الوطن، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن السعودي، وهي دلالات مؤثرة تدفع الجميع لمزيدٍ من الجهد والعطاء والتفان والتكاتف بين أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,904

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة