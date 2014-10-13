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"الفيصل" يتوّج "الربيعة" بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة

لإسهاماته في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة

يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء غد الاثنين، الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019 الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية؛ في حفل يقام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بهذه المناسبة، بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء مجلس معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن في 19 محرم 1441هـ عن فوز الربيعة قائلًا: "يسرني أن أعلن عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019، وهو الدكتور عبدالله الربيعة؛ نظير إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفِرَق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية، من مختلف الأعراق والديانات، وتعزيزه للصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة (قيادة وشعبًا)، جوهرها التسامح العلمي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، بالإضافة لجهوده الكبيرة في إبراز دور المملكة الإنساني".

يشار إلى أن الدكتور "الربيعة" تَوَلّى 13 منصبًا كان من أبرزها: منصب وزير الصحة، واستشاري جراحة الأطفال؛ حيث أجرى 48 عملية للتوائم السياميين من 20 دولة.

وجائزة الاعتدال انطلقت منذ 3 أعوام من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان السعودي وتنمية المكان، وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع؛ ليجمع فيها منهجه الدائم "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي"؛ ليكون هذا النهج نقطة انطلاق لأول جائزة في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، تُعنى وتهتم بتعزيز الاعتدال والوسطية.

يُذكر أن للجائزة 5 أهداف رئيسية تسعى إلى تعزيزها في المجتمع، وتتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل جائزة الاعتدال عبدالله الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يتوّج "الربيعة" بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة
سبق

يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء غد الاثنين، الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019 الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية؛ في حفل يقام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بهذه المناسبة، بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء مجلس معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن في 19 محرم 1441هـ عن فوز الربيعة قائلًا: "يسرني أن أعلن عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019، وهو الدكتور عبدالله الربيعة؛ نظير إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفِرَق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية، من مختلف الأعراق والديانات، وتعزيزه للصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة (قيادة وشعبًا)، جوهرها التسامح العلمي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، بالإضافة لجهوده الكبيرة في إبراز دور المملكة الإنساني".

يشار إلى أن الدكتور "الربيعة" تَوَلّى 13 منصبًا كان من أبرزها: منصب وزير الصحة، واستشاري جراحة الأطفال؛ حيث أجرى 48 عملية للتوائم السياميين من 20 دولة.

وجائزة الاعتدال انطلقت منذ 3 أعوام من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان السعودي وتنمية المكان، وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع؛ ليجمع فيها منهجه الدائم "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي"؛ ليكون هذا النهج نقطة انطلاق لأول جائزة في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، تُعنى وتهتم بتعزيز الاعتدال والوسطية.

يُذكر أن للجائزة 5 أهداف رئيسية تسعى إلى تعزيزها في المجتمع، وتتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:03 PM

"الفيصل" يتوّج "الربيعة" بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة

لإسهاماته في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة

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عبدالله الراجحي - جدة
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يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء غد الاثنين، الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019 الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية؛ في حفل يقام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بهذه المناسبة، بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء مجلس معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن في 19 محرم 1441هـ عن فوز الربيعة قائلًا: "يسرني أن أعلن عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019، وهو الدكتور عبدالله الربيعة؛ نظير إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفِرَق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية، من مختلف الأعراق والديانات، وتعزيزه للصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة (قيادة وشعبًا)، جوهرها التسامح العلمي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، بالإضافة لجهوده الكبيرة في إبراز دور المملكة الإنساني".

يشار إلى أن الدكتور "الربيعة" تَوَلّى 13 منصبًا كان من أبرزها: منصب وزير الصحة، واستشاري جراحة الأطفال؛ حيث أجرى 48 عملية للتوائم السياميين من 20 دولة.

وجائزة الاعتدال انطلقت منذ 3 أعوام من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان السعودي وتنمية المكان، وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع؛ ليجمع فيها منهجه الدائم "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي"؛ ليكون هذا النهج نقطة انطلاق لأول جائزة في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، تُعنى وتهتم بتعزيز الاعتدال والوسطية.

يُذكر أن للجائزة 5 أهداف رئيسية تسعى إلى تعزيزها في المجتمع، وتتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

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