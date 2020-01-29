بالفيديو.."العرفج": أقترح هذا الحل لمعالجة شكاوى المعلمات من التعيين في "النائية"

قال تحدَّثنا كثيرًا عن تقنين "وقف الخدمات".. ونحيي وزير العدل على التجاوب

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه وقف بنفسه على حالات لمعلمات، يدرسن على مدار سنوات طويلة في القرى النائية، مقترحًا أن يكون التعيين في مثل هذه القرى بشكل مستمر، بأن تخدم الواحدة فيها لمدة سنة أو سنتين، ثم تأتي زميلتها الأخرى وتدرس فيها أيضًا لمدة سنة أو سنتين فقط.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

في البداية، أشار العرفج إلى أننا تحدثنا كثيرًا عن تقنين "وقف الخدمات"، ونحيي وزير العدل على التجاوب معنا.. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإحصاء هو أساس التخطيط، وعلينا التعاون الجاد مع الإحصاء السكاني الجديد لعام 2020.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب " EB.. نصفي الآخر" للكاتبة "أبرار آل عثمان"، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب يؤكد نظرية أن "الكتابة علاج".

كما روى عامل المعرفة أثناء الحلقة قصة أغنية "يا سيدي يا مظلوم" كما سمعها من الفنان الكبير "علي العبدالكريم".