"الزهراني" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الشاب أحمد علي الزهراني ، بزواجه في محافظة جدة، وسط حضور من أفراد الأسرتين وعدد من
الأقارب والزملاء والأعيان.
"سبق" تبارك للزهراني وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب أحمد علي الزهراني ، بزواجه في محافظة جدة، وسط حضور من أفراد الأسرتين وعدد من
الأقارب والزملاء والأعيان.
"سبق" تبارك للزهراني وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب أحمد علي الزهراني ، بزواجه في محافظة جدة، وسط حضور من أفراد الأسرتين وعدد من
الأقارب والزملاء والأعيان.
"سبق" تبارك للزهراني وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب أحمد علي الزهراني ، بزواجه في محافظة جدة، وسط حضور من أفراد الأسرتين وعدد من
الأقارب والزملاء والأعيان.
"سبق" تبارك للزهراني وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.