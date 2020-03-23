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تعليم الرياض ينظم برنامجاً تدريبياً عن بُعد لمنسوبات الإدارة

يضم ثماني دورات.. خلال الفترة من 2- 15 شعبان

تنظم إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامجاً تدريبياً عن بُعد لمنسوبات الإدارة خلال الفترة من (٢-١٥) شعبان.

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم الرياض أحمد المعارك أنه تم تصميم ثماني دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية لتنمية مهاراتهم في عدد من التطبيقات الإلكترونية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه تم إعداد استمارة تسجيل إلكترونية لكل دورة ونموذج لقالب الشهادات.

وبيّن "المعارك" أنه قد تم اختيار برنامج Microsoft Teams للتدريب عن بُعد وذلك بعد استعراض المزايا والعيوب للعديد من البرامج التي تقدم نفس الخدمة، مشيراً إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي

http://redu.sa/link/4tp

وأوضح "المعارك" أن البرنامج التدريبي عن بُعد جاء بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بعد تعليق الحضور لمقار العمل كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد ( كوفيد-١٩)، وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية وتوظيفها في إنجاز المهام ونقل المعرفة واستثمار الأوقات بما يعود على منسوبات إدارة تعليم الرياض بالنفع.

وأشارت مساعدة مدير تقنية المعلومات حصة المقرن إلى أن البرامج التدريبية المختارة تهدف للمحافظة على الإنتاجية في بيئة العمل عن بعد، من خلال إكساب المتدربات مهارات تنظيم العمل التشاركي لفرق العمل ومهارات التخزين السحابي وتنفيذ الاستبانات والاختبارات الإلكترونية، وبرامج تصميم الأدوات الرقمية التفاعلية لتنفيذ خيارات متنوعة من التدريبات والمسابقات التعليمية، وإكساب المتدربات مبادئ الأمن السيبراني، وأوضحت المقرن أن من سيقود التدريب لهذه الدورات هو قسم الثقافة الرقمية ممثلا بوحدة التدريب التقني الذي بادر من منطلق مسؤوليته بصنع هذه الخطة التدريبية البديلة لتواكب الظروف الراهنة.

تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الرياض ينظم برنامجاً تدريبياً عن بُعد لمنسوبات الإدارة
سبق

تنظم إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامجاً تدريبياً عن بُعد لمنسوبات الإدارة خلال الفترة من (٢-١٥) شعبان.

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم الرياض أحمد المعارك أنه تم تصميم ثماني دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية لتنمية مهاراتهم في عدد من التطبيقات الإلكترونية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه تم إعداد استمارة تسجيل إلكترونية لكل دورة ونموذج لقالب الشهادات.

وبيّن "المعارك" أنه قد تم اختيار برنامج Microsoft Teams للتدريب عن بُعد وذلك بعد استعراض المزايا والعيوب للعديد من البرامج التي تقدم نفس الخدمة، مشيراً إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي

http://redu.sa/link/4tp

وأوضح "المعارك" أن البرنامج التدريبي عن بُعد جاء بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بعد تعليق الحضور لمقار العمل كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد ( كوفيد-١٩)، وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية وتوظيفها في إنجاز المهام ونقل المعرفة واستثمار الأوقات بما يعود على منسوبات إدارة تعليم الرياض بالنفع.

وأشارت مساعدة مدير تقنية المعلومات حصة المقرن إلى أن البرامج التدريبية المختارة تهدف للمحافظة على الإنتاجية في بيئة العمل عن بعد، من خلال إكساب المتدربات مهارات تنظيم العمل التشاركي لفرق العمل ومهارات التخزين السحابي وتنفيذ الاستبانات والاختبارات الإلكترونية، وبرامج تصميم الأدوات الرقمية التفاعلية لتنفيذ خيارات متنوعة من التدريبات والمسابقات التعليمية، وإكساب المتدربات مبادئ الأمن السيبراني، وأوضحت المقرن أن من سيقود التدريب لهذه الدورات هو قسم الثقافة الرقمية ممثلا بوحدة التدريب التقني الذي بادر من منطلق مسؤوليته بصنع هذه الخطة التدريبية البديلة لتواكب الظروف الراهنة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:41 PM

تعليم الرياض ينظم برنامجاً تدريبياً عن بُعد لمنسوبات الإدارة

يضم ثماني دورات.. خلال الفترة من 2- 15 شعبان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامجاً تدريبياً عن بُعد لمنسوبات الإدارة خلال الفترة من (٢-١٥) شعبان.

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم الرياض أحمد المعارك أنه تم تصميم ثماني دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية لتنمية مهاراتهم في عدد من التطبيقات الإلكترونية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه تم إعداد استمارة تسجيل إلكترونية لكل دورة ونموذج لقالب الشهادات.

وبيّن "المعارك" أنه قد تم اختيار برنامج Microsoft Teams للتدريب عن بُعد وذلك بعد استعراض المزايا والعيوب للعديد من البرامج التي تقدم نفس الخدمة، مشيراً إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي

http://redu.sa/link/4tp

وأوضح "المعارك" أن البرنامج التدريبي عن بُعد جاء بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بعد تعليق الحضور لمقار العمل كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد ( كوفيد-١٩)، وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية وتوظيفها في إنجاز المهام ونقل المعرفة واستثمار الأوقات بما يعود على منسوبات إدارة تعليم الرياض بالنفع.

وأشارت مساعدة مدير تقنية المعلومات حصة المقرن إلى أن البرامج التدريبية المختارة تهدف للمحافظة على الإنتاجية في بيئة العمل عن بعد، من خلال إكساب المتدربات مهارات تنظيم العمل التشاركي لفرق العمل ومهارات التخزين السحابي وتنفيذ الاستبانات والاختبارات الإلكترونية، وبرامج تصميم الأدوات الرقمية التفاعلية لتنفيذ خيارات متنوعة من التدريبات والمسابقات التعليمية، وإكساب المتدربات مبادئ الأمن السيبراني، وأوضحت المقرن أن من سيقود التدريب لهذه الدورات هو قسم الثقافة الرقمية ممثلا بوحدة التدريب التقني الذي بادر من منطلق مسؤوليته بصنع هذه الخطة التدريبية البديلة لتواكب الظروف الراهنة.

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