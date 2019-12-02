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شاهد.. مذيع سعودي يرتدي الزي الإماراتي خلال تغطية احتفالات يومها الوطني الـ48

في مشهد يجسد الترابط والمحبة والرؤية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين

ضمن مواكبتها لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ 48 تحت شعار "عزكم عزنا" ارتدى الإعلامي يوسف الغنامي مذيع قناة mbc في الرياض الزي الإماراتي في مشهد يجسد مدى عمق المحبة والترابط الوثيق الذي يميز العلاقات التاريخية والرؤية المشتركة والمصالح الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتفصيلاً، خصصت قناة MBC1 فقرات خاصة باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة على امتداد نحو 9 ساعات متواصلة، من ثلاث مدن (إمارة دبي والعاصمة أبو ظبي، بالإضافة إلى العاصمة السعودية الرياض ).

وتضمنت الفقرات أفلاماً وثائقية عن تاريخ الإمارات ورموزها وتطورها في مختلف الميادين والقطاعات، وتغطيات مباشرة على الهواء مع تقارير وضيوف للحديث عن المناسبة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الشخصيات الإماراتية والسعودية من مسؤولين ومثقفين وكتاب ومؤرخين وفنانين، أبرزهم منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، كما بثت التغطية حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وتوزعت التغطيات على الهواء مباشرة من أكثر من ستة مواقع في وقت واحد في السعودية والإمارات؛ من الرياض، بين الاستديو وبوليفارد العاصمة، بالإضافة إلى نقل مشترك بين MBC1 وقناتي دبي وأبو ظبي لأبرز الفعاليات، بموازاة مجموعة من التقارير والريبورتاجات بالإضافة إلى تقرير عن تهاني الجنود الإماراتيين في الحد الجنوبي مع عبدالله الشهري، وغيرها من التقارير.

وشارك في التقديم كل من: يوسف الغنامي، تغريد الهويش، سامي جميل، علي الغفيلي، غوى إبراهيم، نرجس العوامي، مالك الروقي، وحمود الفايز، وإشراف مدير قسم الأخبار في MBC مساعد الثبيتي.

اليوم الوطني الإماراتي عزكم عزنا الإعلامي يوسف الغنامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مذيع سعودي يرتدي الزي الإماراتي خلال تغطية احتفالات يومها الوطني الـ48
سبق

ضمن مواكبتها لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ 48 تحت شعار "عزكم عزنا" ارتدى الإعلامي يوسف الغنامي مذيع قناة mbc في الرياض الزي الإماراتي في مشهد يجسد مدى عمق المحبة والترابط الوثيق الذي يميز العلاقات التاريخية والرؤية المشتركة والمصالح الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتفصيلاً، خصصت قناة MBC1 فقرات خاصة باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة على امتداد نحو 9 ساعات متواصلة، من ثلاث مدن (إمارة دبي والعاصمة أبو ظبي، بالإضافة إلى العاصمة السعودية الرياض ).

وتضمنت الفقرات أفلاماً وثائقية عن تاريخ الإمارات ورموزها وتطورها في مختلف الميادين والقطاعات، وتغطيات مباشرة على الهواء مع تقارير وضيوف للحديث عن المناسبة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الشخصيات الإماراتية والسعودية من مسؤولين ومثقفين وكتاب ومؤرخين وفنانين، أبرزهم منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، كما بثت التغطية حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وتوزعت التغطيات على الهواء مباشرة من أكثر من ستة مواقع في وقت واحد في السعودية والإمارات؛ من الرياض، بين الاستديو وبوليفارد العاصمة، بالإضافة إلى نقل مشترك بين MBC1 وقناتي دبي وأبو ظبي لأبرز الفعاليات، بموازاة مجموعة من التقارير والريبورتاجات بالإضافة إلى تقرير عن تهاني الجنود الإماراتيين في الحد الجنوبي مع عبدالله الشهري، وغيرها من التقارير.

وشارك في التقديم كل من: يوسف الغنامي، تغريد الهويش، سامي جميل، علي الغفيلي، غوى إبراهيم، نرجس العوامي، مالك الروقي، وحمود الفايز، وإشراف مدير قسم الأخبار في MBC مساعد الثبيتي.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:45 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
03:59 AM

شاهد.. مذيع سعودي يرتدي الزي الإماراتي خلال تغطية احتفالات يومها الوطني الـ48

في مشهد يجسد الترابط والمحبة والرؤية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
10,196

ضمن مواكبتها لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ 48 تحت شعار "عزكم عزنا" ارتدى الإعلامي يوسف الغنامي مذيع قناة mbc في الرياض الزي الإماراتي في مشهد يجسد مدى عمق المحبة والترابط الوثيق الذي يميز العلاقات التاريخية والرؤية المشتركة والمصالح الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتفصيلاً، خصصت قناة MBC1 فقرات خاصة باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة على امتداد نحو 9 ساعات متواصلة، من ثلاث مدن (إمارة دبي والعاصمة أبو ظبي، بالإضافة إلى العاصمة السعودية الرياض ).

وتضمنت الفقرات أفلاماً وثائقية عن تاريخ الإمارات ورموزها وتطورها في مختلف الميادين والقطاعات، وتغطيات مباشرة على الهواء مع تقارير وضيوف للحديث عن المناسبة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الشخصيات الإماراتية والسعودية من مسؤولين ومثقفين وكتاب ومؤرخين وفنانين، أبرزهم منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، كما بثت التغطية حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وتوزعت التغطيات على الهواء مباشرة من أكثر من ستة مواقع في وقت واحد في السعودية والإمارات؛ من الرياض، بين الاستديو وبوليفارد العاصمة، بالإضافة إلى نقل مشترك بين MBC1 وقناتي دبي وأبو ظبي لأبرز الفعاليات، بموازاة مجموعة من التقارير والريبورتاجات بالإضافة إلى تقرير عن تهاني الجنود الإماراتيين في الحد الجنوبي مع عبدالله الشهري، وغيرها من التقارير.

وشارك في التقديم كل من: يوسف الغنامي، تغريد الهويش، سامي جميل، علي الغفيلي، غوى إبراهيم، نرجس العوامي، مالك الروقي، وحمود الفايز، وإشراف مدير قسم الأخبار في MBC مساعد الثبيتي.

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