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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" بجازان

"الإصابات النشطة" تغادر 3 محافظات في المنطقة

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وهو أكبر رقم يسجل فيها خلال يوم واحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدّات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وحالتين في صبيا.

وأصبحت محافظات الدرب والعيدابي والطوال خالية من الحالات النشطة بعد شفاء حالة في كلٍّ من الدرب والعيدابي، وشفاء جميع مصابي الطوال.

وسجّلت بيش اليوم 304 حالات تعافٍ، وبلغ الإجمالي 494، وسجلت مدينة جازان 33 حالة ووصل إجمالي حالات التعافي بها إلى 57 حالة.

وتم تسجيل خمس حالات تعافٍ في أبو عريش، بينما سجلت صبيا أربع حالات تعافٍ ليصبح الإجمالي فيها تسع حالات، فيما بقيت حالة واحدة بصامطة من إجمالي ثماني إصابات، وشُفِيت حالة واحدة بالعارضة من إجمالي 15 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" بجازان
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وهو أكبر رقم يسجل فيها خلال يوم واحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدّات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وحالتين في صبيا.

وأصبحت محافظات الدرب والعيدابي والطوال خالية من الحالات النشطة بعد شفاء حالة في كلٍّ من الدرب والعيدابي، وشفاء جميع مصابي الطوال.

وسجّلت بيش اليوم 304 حالات تعافٍ، وبلغ الإجمالي 494، وسجلت مدينة جازان 33 حالة ووصل إجمالي حالات التعافي بها إلى 57 حالة.

وتم تسجيل خمس حالات تعافٍ في أبو عريش، بينما سجلت صبيا أربع حالات تعافٍ ليصبح الإجمالي فيها تسع حالات، فيما بقيت حالة واحدة بصامطة من إجمالي ثماني إصابات، وشُفِيت حالة واحدة بالعارضة من إجمالي 15 إصابة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
05:24 PM

تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" بجازان

"الإصابات النشطة" تغادر 3 محافظات في المنطقة

A A A
محمد المواسي - جازان
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1,116

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وهو أكبر رقم يسجل فيها خلال يوم واحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدّات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وحالتين في صبيا.

وأصبحت محافظات الدرب والعيدابي والطوال خالية من الحالات النشطة بعد شفاء حالة في كلٍّ من الدرب والعيدابي، وشفاء جميع مصابي الطوال.

وسجّلت بيش اليوم 304 حالات تعافٍ، وبلغ الإجمالي 494، وسجلت مدينة جازان 33 حالة ووصل إجمالي حالات التعافي بها إلى 57 حالة.

وتم تسجيل خمس حالات تعافٍ في أبو عريش، بينما سجلت صبيا أربع حالات تعافٍ ليصبح الإجمالي فيها تسع حالات، فيما بقيت حالة واحدة بصامطة من إجمالي ثماني إصابات، وشُفِيت حالة واحدة بالعارضة من إجمالي 15 إصابة.

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