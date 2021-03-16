بلديات جدة تتابع منع الأكل والشرب داخل المطاعم ومحال الوجبات السريعة

"الزهراني": إغلاق 145 مولاً وسوقاً شعبياً وإلزام 16 ألف منشأة بالاشتراطات الصحية

كشف وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني عن إغلاق 145 مولاً وأسواق شعبية ومجمع تجاري، وإلزام المحال التجارية والبالغ عددها 16820 منشأة غذائية وصحية بالاشتراطات الصحية.



يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية لحماية صحة المواطنين والمقيمين.



وأضاف المهندس "الزهراني" أن رؤساء ومراقبي البلديات الفرعية يقومون بجولات ميدانية مكثفة لمتابعة إنفاذ قرار إغلاق جميع الأسواق والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة بمدينة جدة، ما عدا الأنشطة التموينية الغذائية والصيدليات.



وأبان "الزهراني" أنه جرى خلال الجولات الميدانية إنفاذ القرار الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع الأكل والشرب بداخل المطاعم ومحال الوجبات السريعة والمقاهي وعدم جلوس الزبائن بداخلها، وكذلك متابعة توفير وسائل التطهير والتعقيم اللازم لعربات التسويق بالهايبر والسوبر ماركت.