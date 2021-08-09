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مصادرة ألعاب هوائية بحوزة باعة جائلين بغرض تأجيرها للأطفال بشوقية مكة

تلحق الضرر بمرتادي الحدائق.. وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

أسفرت جولة رقابية نفّذتها بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة على الحدائق والمتنزهات العامة ضمن نِطاقها الإشرافي؛ عن ضبط ومصادرة ألعاب هوائية يتم تأجيرها من قِبل الباعة الجائلين على الأطفال.

وجاءت تلك الجولات لمتابعة الظواهر السلبية ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مُخالفة قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق.

وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وإحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ لضمان سلامة مرتادي الحدائق ومتابعة كل ما يُعرض فيها من أنشطة وخدمات.

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مصادرة ألعاب هوائية بحوزة باعة جائلين بغرض تأجيرها للأطفال بشوقية مكة
سبق

أسفرت جولة رقابية نفّذتها بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة على الحدائق والمتنزهات العامة ضمن نِطاقها الإشرافي؛ عن ضبط ومصادرة ألعاب هوائية يتم تأجيرها من قِبل الباعة الجائلين على الأطفال.

وجاءت تلك الجولات لمتابعة الظواهر السلبية ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مُخالفة قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق.

وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وإحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ لضمان سلامة مرتادي الحدائق ومتابعة كل ما يُعرض فيها من أنشطة وخدمات.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:27 PM

مصادرة ألعاب هوائية بحوزة باعة جائلين بغرض تأجيرها للأطفال بشوقية مكة

تلحق الضرر بمرتادي الحدائق.. وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,879

أسفرت جولة رقابية نفّذتها بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة على الحدائق والمتنزهات العامة ضمن نِطاقها الإشرافي؛ عن ضبط ومصادرة ألعاب هوائية يتم تأجيرها من قِبل الباعة الجائلين على الأطفال.

وجاءت تلك الجولات لمتابعة الظواهر السلبية ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مُخالفة قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق.

وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وإحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ لضمان سلامة مرتادي الحدائق ومتابعة كل ما يُعرض فيها من أنشطة وخدمات.

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