أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، تعليق مواعيد المراجعين الاعتيادية في العيادات الخارجية، وكذلك زيارة المرضى المنومين، مؤقتًا، بدءًا من اليوم الأحد، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها المجمع تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا الجديد (COVID-19). وأعلن كذلك أنه ستتم إعادة جدولة المواعيد لاحقًا، مع استمرار مواعيد صرف الدواء كما هي عليه؛ حرصًا على استقرار الحالة الصحية للمريض، وفي حال الحاجة للتدخل الطبي تتم مراجعته في قسم الإسعاف والطوارئ. كما خصصت إدارة "الصحة النفسية" أرقام هواتف لاستقبال المكالمات من الأسر للاطمئنان على مرضاهم يوميًّا، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة التاسعة مساءً، على الرقم 4804548-011 ، والتحويلات: (6663، 6662،8148)، مؤكدة أن التواصل يقتصر على أقارب المريض من الدرجة الأولى فقط، مع تقديم رقم الملف الطبي. ودعا "المجمع" المرضى والمراجعين، وكذلك الأسر، إلى التعاون واتباع التوجيهات التي من شأنها الوقاية من هذا الوباء بإذن الله.

"الصحة النفسية" بالرياض تعلّق مواعيد العيادات وزيارة المرضى مؤقتًا فهد الغبيوي سبق 2020-03-15 أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، تعليق مواعيد المراجعين الاعتيادية في العيادات الخارجية، وكذلك زيارة المرضى المنومين، مؤقتًا، بدءًا من اليوم الأحد، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها المجمع تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا الجديد (COVID-19).



وأعلن كذلك أنه ستتم إعادة جدولة المواعيد لاحقًا، مع استمرار مواعيد صرف الدواء كما هي عليه؛ حرصًا على استقرار الحالة الصحية للمريض، وفي حال الحاجة للتدخل الطبي تتم مراجعته في قسم الإسعاف والطوارئ.



كما خصصت إدارة "الصحة النفسية" أرقام هواتف لاستقبال المكالمات من الأسر للاطمئنان على مرضاهم يوميًّا، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة التاسعة مساءً، على الرقم 4804548-011 ، والتحويلات: (6663، 6662،8148)، مؤكدة أن التواصل يقتصر على أقارب المريض من الدرجة الأولى فقط، مع تقديم رقم الملف الطبي.



ودعا "المجمع" المرضى والمراجعين، وكذلك الأسر، إلى التعاون واتباع التوجيهات التي من شأنها الوقاية من هذا الوباء بإذن الله.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 04:53 PM

"الصحة النفسية" بالرياض تعلّق مواعيد العيادات وزيارة المرضى مؤقتًا خصصت أرقامًا للتواصل بين المنوّمين وذويهم





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أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، تعليق مواعيد المراجعين الاعتيادية في العيادات الخارجية، وكذلك زيارة المرضى المنومين، مؤقتًا، بدءًا من اليوم الأحد، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها المجمع تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا الجديد (COVID-19).



وأعلن كذلك أنه ستتم إعادة جدولة المواعيد لاحقًا، مع استمرار مواعيد صرف الدواء كما هي عليه؛ حرصًا على استقرار الحالة الصحية للمريض، وفي حال الحاجة للتدخل الطبي تتم مراجعته في قسم الإسعاف والطوارئ.



كما خصصت إدارة "الصحة النفسية" أرقام هواتف لاستقبال المكالمات من الأسر للاطمئنان على مرضاهم يوميًّا، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة التاسعة مساءً، على الرقم 4804548-011 ، والتحويلات: (6663، 6662،8148)، مؤكدة أن التواصل يقتصر على أقارب المريض من الدرجة الأولى فقط، مع تقديم رقم الملف الطبي.



ودعا "المجمع" المرضى والمراجعين، وكذلك الأسر، إلى التعاون واتباع التوجيهات التي من شأنها الوقاية من هذا الوباء بإذن الله.