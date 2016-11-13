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في "مسك العالمي".. شاب يطوّع البيانات الضخمة لخدمة الإنسان

"النخيلي" طوّر تطبيقًا يساعد المرضى على الوصول للأطباء

أتاح منتدى مسك العالمي للشاب ياسر النخيلي أحد المستفيدين من برامج أكاديمية مسك، استعراض تجربته في تحليل البيانات الضخمة، لخدمة الإنسان.

وقال "النخيلي": تحقيق الربط بين تخصص الأبحاث الطبية وتحليل البيانات أمر سعيت له من خلال دراستي، إضافة إلى قيامي بإنشاء وتطوير تطبيق للهواتف الذكية يعمل على تحليل ومعالجة البيانات ويقوم بخدمة المرضى عبر إيصالهم للأطباء، وأرجو أن تصل خدمات هذا التطبيق إلى المستشفيات عامة.

وشهد منتدى مسك العالمي جلسات تفاعلية في مجلس مسك العالمي مدتها 45 دقيقة وهي إحدى الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم الأعمال، وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجونها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.

وتضمن مجلس مسك العالمي مشاركة عدد من متحدثي المنظمات العالمية، فيما عرضت المؤسسات والجهات الحكومية بالمملكة تجاربها للحضور عبر جلسات تفاعلية تستوعب 60 شخصًا في كل جلسة.

ويستهدف مجلس منتدى مسك العالمي تعليم المهارات وعرض التجارب بمجالات العمل المستقبلية والمهارات المطلوبة والتي تساعد على التكيف مع الوظائف والتخصصات الحديثة.

واستعرضت أكاديمية مسك تجاربها في البرامج التدريبية التي قدمتها في التخصصات الحديثة مثل "الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبلوك تشين".

منتدى مسك العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في "مسك العالمي".. شاب يطوّع البيانات الضخمة لخدمة الإنسان
سبق

أتاح منتدى مسك العالمي للشاب ياسر النخيلي أحد المستفيدين من برامج أكاديمية مسك، استعراض تجربته في تحليل البيانات الضخمة، لخدمة الإنسان.

وقال "النخيلي": تحقيق الربط بين تخصص الأبحاث الطبية وتحليل البيانات أمر سعيت له من خلال دراستي، إضافة إلى قيامي بإنشاء وتطوير تطبيق للهواتف الذكية يعمل على تحليل ومعالجة البيانات ويقوم بخدمة المرضى عبر إيصالهم للأطباء، وأرجو أن تصل خدمات هذا التطبيق إلى المستشفيات عامة.

وشهد منتدى مسك العالمي جلسات تفاعلية في مجلس مسك العالمي مدتها 45 دقيقة وهي إحدى الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم الأعمال، وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجونها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.

وتضمن مجلس مسك العالمي مشاركة عدد من متحدثي المنظمات العالمية، فيما عرضت المؤسسات والجهات الحكومية بالمملكة تجاربها للحضور عبر جلسات تفاعلية تستوعب 60 شخصًا في كل جلسة.

ويستهدف مجلس منتدى مسك العالمي تعليم المهارات وعرض التجارب بمجالات العمل المستقبلية والمهارات المطلوبة والتي تساعد على التكيف مع الوظائف والتخصصات الحديثة.

واستعرضت أكاديمية مسك تجاربها في البرامج التدريبية التي قدمتها في التخصصات الحديثة مثل "الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبلوك تشين".

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:55 PM

في "مسك العالمي".. شاب يطوّع البيانات الضخمة لخدمة الإنسان

"النخيلي" طوّر تطبيقًا يساعد المرضى على الوصول للأطباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاح منتدى مسك العالمي للشاب ياسر النخيلي أحد المستفيدين من برامج أكاديمية مسك، استعراض تجربته في تحليل البيانات الضخمة، لخدمة الإنسان.

وقال "النخيلي": تحقيق الربط بين تخصص الأبحاث الطبية وتحليل البيانات أمر سعيت له من خلال دراستي، إضافة إلى قيامي بإنشاء وتطوير تطبيق للهواتف الذكية يعمل على تحليل ومعالجة البيانات ويقوم بخدمة المرضى عبر إيصالهم للأطباء، وأرجو أن تصل خدمات هذا التطبيق إلى المستشفيات عامة.

وشهد منتدى مسك العالمي جلسات تفاعلية في مجلس مسك العالمي مدتها 45 دقيقة وهي إحدى الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم الأعمال، وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجونها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.

وتضمن مجلس مسك العالمي مشاركة عدد من متحدثي المنظمات العالمية، فيما عرضت المؤسسات والجهات الحكومية بالمملكة تجاربها للحضور عبر جلسات تفاعلية تستوعب 60 شخصًا في كل جلسة.

ويستهدف مجلس منتدى مسك العالمي تعليم المهارات وعرض التجارب بمجالات العمل المستقبلية والمهارات المطلوبة والتي تساعد على التكيف مع الوظائف والتخصصات الحديثة.

واستعرضت أكاديمية مسك تجاربها في البرامج التدريبية التي قدمتها في التخصصات الحديثة مثل "الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبلوك تشين".

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