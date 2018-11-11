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المملكة توقِّع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي

يهدف إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء

وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم، على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

ووقَّع الاتفاقية: وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة وممثلها الدائم لدى المنظمة شاهين عبداللايف، - دولة مقر مركز العمل -.

ويهدف المركز إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء، إضافة إلى المعاهد الأخرى التابعة للمنظمة التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

ويمنح مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي الزخم القوي للجهود الجماعية للدول الأعضاء في المنظمة من أجل إعداد القوى العاملة في بلدان المنظمة لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة. كما يعزز تفعيل المركز التعاون بشكل ينطوي على فائدة متبادلة بين البلدان الإسلامية في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويعمل المركز أيضًا على تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء بغية تعزيز تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والقرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

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المملكة توقِّع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي
سبق

وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم، على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

ووقَّع الاتفاقية: وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة وممثلها الدائم لدى المنظمة شاهين عبداللايف، - دولة مقر مركز العمل -.

ويهدف المركز إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء، إضافة إلى المعاهد الأخرى التابعة للمنظمة التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

ويمنح مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي الزخم القوي للجهود الجماعية للدول الأعضاء في المنظمة من أجل إعداد القوى العاملة في بلدان المنظمة لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة. كما يعزز تفعيل المركز التعاون بشكل ينطوي على فائدة متبادلة بين البلدان الإسلامية في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويعمل المركز أيضًا على تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء بغية تعزيز تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والقرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
05:42 PM

المملكة توقِّع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي

يهدف إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم، على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

ووقَّع الاتفاقية: وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة وممثلها الدائم لدى المنظمة شاهين عبداللايف، - دولة مقر مركز العمل -.

ويهدف المركز إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء، إضافة إلى المعاهد الأخرى التابعة للمنظمة التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

ويمنح مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي الزخم القوي للجهود الجماعية للدول الأعضاء في المنظمة من أجل إعداد القوى العاملة في بلدان المنظمة لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة. كما يعزز تفعيل المركز التعاون بشكل ينطوي على فائدة متبادلة بين البلدان الإسلامية في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويعمل المركز أيضًا على تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء بغية تعزيز تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والقرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

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