وللتواصل مع الأسرة؛ يمكن الاتصال بالرقم التالي: 0550040264.

وناشدت أسرته الجهات المختصة وفاعلي الخير مساعدتهم لإتمام تكاليف عملية قص المعدة وعلاجه؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية يومًا بعد الآخر.

ووفقًا للتقارير الطبية؛ فإن الشاب بحاجة لتكاليف علاجه بقيمة تقارب 20 ألف ريال في أحد المستشفيات.

تسببت زيادة وزن شاب سعودي من منطقة جازان في تعرضه لأمراض عدة منها بالمفاصل وانقطاع التنفس أثناء النوم وكذلك ضغط الدم.

170 كجم تكتم أنفاس شاب في جازان تعرض لأمراض عدة محمد المواسي سبق 2021-04-21 تسببت زيادة وزن شاب سعودي من منطقة جازان في تعرضه لأمراض عدة منها بالمفاصل وانقطاع التنفس أثناء النوم وكذلك ضغط الدم. ووفقًا للتقارير الطبية؛ فإن الشاب بحاجة لتكاليف علاجه بقيمة تقارب 20 ألف ريال في أحد المستشفيات. وناشدت أسرته الجهات المختصة وفاعلي الخير مساعدتهم لإتمام تكاليف عملية قص المعدة وعلاجه؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية يومًا بعد الآخر. وللتواصل مع الأسرة؛ يمكن الاتصال بالرقم التالي: 0550040264.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 02:52 PM

170 كجم تكتم أنفاس شاب في جازان تعرض لأمراض عدة مناشدة لمساعدته بالعلاج وقصّ المعدة





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تسببت زيادة وزن شاب سعودي من منطقة جازان في تعرضه لأمراض عدة منها بالمفاصل وانقطاع التنفس أثناء النوم وكذلك ضغط الدم.

ووفقًا للتقارير الطبية؛ فإن الشاب بحاجة لتكاليف علاجه بقيمة تقارب 20 ألف ريال في أحد المستشفيات.

وناشدت أسرته الجهات المختصة وفاعلي الخير مساعدتهم لإتمام تكاليف عملية قص المعدة وعلاجه؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية يومًا بعد الآخر.

وللتواصل مع الأسرة؛ يمكن الاتصال بالرقم التالي: 0550040264.