"مدن" توقع عقدًا لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية

شاملاً مراكز أبحاث وتطوير وبإجمالي استثمارات 570 مليون ريال

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عقد تأجير أرض صناعية بمساحة تتجاوز 62 ألف م² في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، لصالح إحدى الشركات العالمية المُصنّعة للأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير، وبإجمالي استثمارات 570 مليون ريال.

وأكد مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن توقيع العقد كان نتاج عملٍ مشترك مع "البرنامج الوطني لتطوير التجمّعات الصناعية" لجذب الشركة إلى السوق السعودي؛ حيث قدّمت "مدن" تسهيلات وحوافز متنوعة؛ دعماً للاستثمار بالمناطق الواعدة، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على بناء قدرات البحث والتطوير في مجالات الأدوية، كما سيُوفّر قرابة 1000 وظيفة للجنسين بنسبة توطين تتخطّى 50%.

وأوضح أن المشروع يتطابق مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتوطين الصناعات الأكثر تطوراً عالمياً، بما يعكس نجاح استراتيجية "مدن" ورؤيتها الجديدة لتمكين الصناعة ورفع نسبة المحتوى المحلي، من خلال تأسيس البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والتوجه نحو التصنيع كخيار استراتيجي يحقق التنوع الاقتصادي.

وبيّن المهندس السالم أن "مدن" تقدم العديد من المنتجات ذات الجودة العالية؛ ومنها الأراضي الصناعية المطوَّرة وفق رؤية جديدة وحلول مبتكرة تتواءم مع متطلبات القطاع الصناعي وتحقق الأهداف المرجوة لتطويره، وبما يلبي تطلّعات الشركاء في بيئة استثمارية أكثر استدامة.



وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.