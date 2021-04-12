"الفضلي" يدشّن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

في إطار الجهود الرامية لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الذي أقره مجلس الوزراء، بهدف توحيد الجهود في رفع كفاءة وترشيد المياه وتحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، أن المركز يعد خطوة مهمة تستهدف رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، من خلال العمل على توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ووضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.

وقال "الدوسري" إن المركز يستهدف دعم التنمية المستدامة في قطاع المياه من خلال اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، كما يسهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.

وأضاف أن المركز سيتولى وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والإسهام مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، إضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.

يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 336 وتاريخ 2 فبراير 2021، ويتمتع بالشخصية والاستقلال المالي والإداري، ويترأس مجلس إدارته معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ويضم 12 عضواً يمثلون جهات ومؤسسات حكومية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كفاءة وترشيد المياه.