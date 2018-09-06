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"تعليم مهد الذهب" تطرح وظائف "مستخدمين وبند أجور"

التقديم إلكتروني ويبدأ من اليوم وحتى 6 محرم.. وهنا الشروط

طرحت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها على لائحة المستخدمين وبند الأجور، مشيرة إلى أن التقديم عليها سيكون إلكترونياً بدءاً من اليوم الخميس وحتى السادس من محرم ١٤٤٠هـ.

واشترطت الإدارة في المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد المؤهل الدراسي على الشهادة الثانوية، وتكون لديه القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، واجتياز الكشف الطبي.

كما اشترطت أن يرفق المتقدم ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة، وألا يقل عمره عن 20 عاماً لجميع الوظائف، عدا حارس مدرسة البنات.

ويشترط في المتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مع زوجته، كما يشترط في المتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

وأوضحت الإدارة أنه يُشترط في المتقدم أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية "ساعد"، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديدها بمعرفة اللجنة، وألا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون غير متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

ودعت الإدارة من لديه الرغبة وتنطبق عليه الشروط إلى التقديم إلكترونياً عن طريق الروابط التالية:

وظائف الإدارة:

(https://goo.gl/ncksnD)

وظائف الحراسات:

(https://goo.gl/w6UuZ5)

وأكدت الإدارة أنه لن يُنظر لأي طلب سابق لهذا الإعلان أو لم يقدم من خلال الرابط المذكور.

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اعلان
"تعليم مهد الذهب" تطرح وظائف "مستخدمين وبند أجور"
سبق

طرحت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها على لائحة المستخدمين وبند الأجور، مشيرة إلى أن التقديم عليها سيكون إلكترونياً بدءاً من اليوم الخميس وحتى السادس من محرم ١٤٤٠هـ.

واشترطت الإدارة في المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد المؤهل الدراسي على الشهادة الثانوية، وتكون لديه القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، واجتياز الكشف الطبي.

كما اشترطت أن يرفق المتقدم ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة، وألا يقل عمره عن 20 عاماً لجميع الوظائف، عدا حارس مدرسة البنات.

ويشترط في المتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مع زوجته، كما يشترط في المتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

وأوضحت الإدارة أنه يُشترط في المتقدم أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية "ساعد"، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديدها بمعرفة اللجنة، وألا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون غير متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

ودعت الإدارة من لديه الرغبة وتنطبق عليه الشروط إلى التقديم إلكترونياً عن طريق الروابط التالية:

وظائف الإدارة:

(https://goo.gl/ncksnD)

وظائف الحراسات:

(https://goo.gl/w6UuZ5)

وأكدت الإدارة أنه لن يُنظر لأي طلب سابق لهذا الإعلان أو لم يقدم من خلال الرابط المذكور.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:54 PM

"تعليم مهد الذهب" تطرح وظائف "مستخدمين وبند أجور"

التقديم إلكتروني ويبدأ من اليوم وحتى 6 محرم.. وهنا الشروط

A A A
فهد الغبيوي - المهد
4
5,227

طرحت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها على لائحة المستخدمين وبند الأجور، مشيرة إلى أن التقديم عليها سيكون إلكترونياً بدءاً من اليوم الخميس وحتى السادس من محرم ١٤٤٠هـ.

واشترطت الإدارة في المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد المؤهل الدراسي على الشهادة الثانوية، وتكون لديه القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، واجتياز الكشف الطبي.

كما اشترطت أن يرفق المتقدم ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة، وألا يقل عمره عن 20 عاماً لجميع الوظائف، عدا حارس مدرسة البنات.

ويشترط في المتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مع زوجته، كما يشترط في المتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

وأوضحت الإدارة أنه يُشترط في المتقدم أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية "ساعد"، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديدها بمعرفة اللجنة، وألا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون غير متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

ودعت الإدارة من لديه الرغبة وتنطبق عليه الشروط إلى التقديم إلكترونياً عن طريق الروابط التالية:

وظائف الإدارة:

(https://goo.gl/ncksnD)

وظائف الحراسات:

(https://goo.gl/w6UuZ5)

وأكدت الإدارة أنه لن يُنظر لأي طلب سابق لهذا الإعلان أو لم يقدم من خلال الرابط المذكور.

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