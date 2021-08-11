النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية

بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح تبادل العملات

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "هاكرز" سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية، بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.

وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولي نيتوورك" على "تويتر"، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق وفق "روسيا اليوم".

وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليونًا من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءًا من المبلغ الرقمي المسروق؛ تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة؛ مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية
سبق

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "هاكرز" سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية، بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.

وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولي نيتوورك" على "تويتر"، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق وفق "روسيا اليوم".

وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليونًا من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءًا من المبلغ الرقمي المسروق؛ تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة؛ مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:31 AM

هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية

بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح تبادل العملات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
342

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "هاكرز" سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية، بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.

وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولي نيتوورك" على "تويتر"، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق وفق "روسيا اليوم".

وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليونًا من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءًا من المبلغ الرقمي المسروق؛ تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة؛ مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,619
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,319
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,275

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة