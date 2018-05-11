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فرنسا.. تسجيل 263 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 26643 شخصاً

قالت وزارة الصحة الفرنسية إن وفيات فيروس كورونا زادت 263 حالة يوم الاثنين مقابل 70 يوم الأحد وذلك مع شروع السلطات في تخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت قرب شهرين.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن وصل إلى 26643 شخصاً وهي خامس أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتراجع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة من 2776 يوم الأحد إلى 2712 يوم الاثنين وذلك في انخفاض مستمر منذ فترة.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا.. تسجيل 263 وفاة جديدة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة الفرنسية إن وفيات فيروس كورونا زادت 263 حالة يوم الاثنين مقابل 70 يوم الأحد وذلك مع شروع السلطات في تخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت قرب شهرين.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن وصل إلى 26643 شخصاً وهي خامس أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتراجع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة من 2776 يوم الأحد إلى 2712 يوم الاثنين وذلك في انخفاض مستمر منذ فترة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:54 PM

فرنسا.. تسجيل 263 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 26643 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة الفرنسية إن وفيات فيروس كورونا زادت 263 حالة يوم الاثنين مقابل 70 يوم الأحد وذلك مع شروع السلطات في تخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت قرب شهرين.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن وصل إلى 26643 شخصاً وهي خامس أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتراجع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة من 2776 يوم الأحد إلى 2712 يوم الاثنين وذلك في انخفاض مستمر منذ فترة.

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