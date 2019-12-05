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"الحصيني": "مدارية بافان" تتجه نحو الصومال وتضخ "رطوبة" على أجواء المملكة

قال إنها مادة السحب ومتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا خلال الأيام المقبلة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ تحول الحالة المدارية جنوب غرب بحر العرب (بافان)، إلى عاصفة مدارية اتجاهًا غربًا نحو الصومال.

كما توقّع "الحصيني" أن يؤثر "بافان" على سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بضخ رطوبة جيدة التي هي مادة السحب، كما يتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا الأيام المقبلة.

حالة الطقس عاصفة مدارية بافان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": "مدارية بافان" تتجه نحو الصومال وتضخ "رطوبة" على أجواء المملكة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ تحول الحالة المدارية جنوب غرب بحر العرب (بافان)، إلى عاصفة مدارية اتجاهًا غربًا نحو الصومال.

كما توقّع "الحصيني" أن يؤثر "بافان" على سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بضخ رطوبة جيدة التي هي مادة السحب، كما يتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا الأيام المقبلة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:57 PM

"الحصيني": "مدارية بافان" تتجه نحو الصومال وتضخ "رطوبة" على أجواء المملكة

قال إنها مادة السحب ومتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا خلال الأيام المقبلة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
9,745

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ تحول الحالة المدارية جنوب غرب بحر العرب (بافان)، إلى عاصفة مدارية اتجاهًا غربًا نحو الصومال.

كما توقّع "الحصيني" أن يؤثر "بافان" على سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بضخ رطوبة جيدة التي هي مادة السحب، كما يتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا الأيام المقبلة.

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