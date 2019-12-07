النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم شقراء" تختتم احتفالاتها بذكرى البيعة بزيارة المحافظ

"البواردي": لابد من ترسيخ حقوق ولاة الأمر لدى الناشئة

استقبل محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، في مقر المحافظة، مدير التعليم في شقراء، الدكتور خالد بن محمد الشبانة، بمناسبة احتفاء التعليم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم.

جاء ذلك، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، عادل بن منير الزايدي، وعدد من مشرفي الإدارة، وقائد وطلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بشقراء.

ورحب محافظ شقراء، بالأسرة التعليمية ورفع تهنئته لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - وإلى ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، بهذه الذكرى الغالية، والشعب السعودي، ينعم بالرخاء ورغد العيش.

وقال، في كلمته للأسرة التعليمية والطلاب: إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تركز وتهتم برعاية العقول الناشئة وتعليمها وتقديم أفضل الخدمات لبناء جيل صالح، يساهم في خدمة الوطن وتنميته.

ودعا إلى ضرورة ترسيخ حقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم لدى الناشئة.

وشدد "البواردي" على ضرورة احترام آبائهم ومعلميهم والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي والاهتمام بما توليه الدولة -أيدها الله - من تجهيزات مدرسية وإمكانيات والمحافظة عليها وعلى الممتلكات العامة، والمساهمة في بناء جيل يحمل أعلى مستويات القيَّم الصالحة.

وختم "البواردي" كلمته بالدعاء للمولى -عز وجل - أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ بلادنا وقادتنا ويديم على وطننا والشعب السعودي كافة، كل خير ونعمة ورخاء وسعادة، وأن تدوم أفراح وطننا الغالي.

من جهته، عبر مدير التعليم في محافظة شقراء، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ شقراء، لاستقباله الأسرة التعليمية في المحافظة للحديث عن هذه المناسبة الهامة والغالية لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، سائلاً الله، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن تعليم شقراء، احتفى بهذه المناسبة طيلة أيام الأسبوع الماضي، على مستوى الإداراة والمدارس والمنشآت التابعة له.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم شقراء" تختتم احتفالاتها بذكرى البيعة بزيارة المحافظ
سبق

استقبل محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، في مقر المحافظة، مدير التعليم في شقراء، الدكتور خالد بن محمد الشبانة، بمناسبة احتفاء التعليم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم.

جاء ذلك، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، عادل بن منير الزايدي، وعدد من مشرفي الإدارة، وقائد وطلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بشقراء.

ورحب محافظ شقراء، بالأسرة التعليمية ورفع تهنئته لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - وإلى ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، بهذه الذكرى الغالية، والشعب السعودي، ينعم بالرخاء ورغد العيش.

وقال، في كلمته للأسرة التعليمية والطلاب: إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تركز وتهتم برعاية العقول الناشئة وتعليمها وتقديم أفضل الخدمات لبناء جيل صالح، يساهم في خدمة الوطن وتنميته.

ودعا إلى ضرورة ترسيخ حقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم لدى الناشئة.

وشدد "البواردي" على ضرورة احترام آبائهم ومعلميهم والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي والاهتمام بما توليه الدولة -أيدها الله - من تجهيزات مدرسية وإمكانيات والمحافظة عليها وعلى الممتلكات العامة، والمساهمة في بناء جيل يحمل أعلى مستويات القيَّم الصالحة.

وختم "البواردي" كلمته بالدعاء للمولى -عز وجل - أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ بلادنا وقادتنا ويديم على وطننا والشعب السعودي كافة، كل خير ونعمة ورخاء وسعادة، وأن تدوم أفراح وطننا الغالي.

من جهته، عبر مدير التعليم في محافظة شقراء، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ شقراء، لاستقباله الأسرة التعليمية في المحافظة للحديث عن هذه المناسبة الهامة والغالية لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، سائلاً الله، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن تعليم شقراء، احتفى بهذه المناسبة طيلة أيام الأسبوع الماضي، على مستوى الإداراة والمدارس والمنشآت التابعة له.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
04:58 PM

"تعليم شقراء" تختتم احتفالاتها بذكرى البيعة بزيارة المحافظ

"البواردي": لابد من ترسيخ حقوق ولاة الأمر لدى الناشئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
59

استقبل محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، في مقر المحافظة، مدير التعليم في شقراء، الدكتور خالد بن محمد الشبانة، بمناسبة احتفاء التعليم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم.

جاء ذلك، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، عادل بن منير الزايدي، وعدد من مشرفي الإدارة، وقائد وطلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بشقراء.

ورحب محافظ شقراء، بالأسرة التعليمية ورفع تهنئته لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - وإلى ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، بهذه الذكرى الغالية، والشعب السعودي، ينعم بالرخاء ورغد العيش.

وقال، في كلمته للأسرة التعليمية والطلاب: إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تركز وتهتم برعاية العقول الناشئة وتعليمها وتقديم أفضل الخدمات لبناء جيل صالح، يساهم في خدمة الوطن وتنميته.

ودعا إلى ضرورة ترسيخ حقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم لدى الناشئة.

وشدد "البواردي" على ضرورة احترام آبائهم ومعلميهم والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي والاهتمام بما توليه الدولة -أيدها الله - من تجهيزات مدرسية وإمكانيات والمحافظة عليها وعلى الممتلكات العامة، والمساهمة في بناء جيل يحمل أعلى مستويات القيَّم الصالحة.

وختم "البواردي" كلمته بالدعاء للمولى -عز وجل - أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ بلادنا وقادتنا ويديم على وطننا والشعب السعودي كافة، كل خير ونعمة ورخاء وسعادة، وأن تدوم أفراح وطننا الغالي.

من جهته، عبر مدير التعليم في محافظة شقراء، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ شقراء، لاستقباله الأسرة التعليمية في المحافظة للحديث عن هذه المناسبة الهامة والغالية لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، سائلاً الله، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن تعليم شقراء، احتفى بهذه المناسبة طيلة أيام الأسبوع الماضي، على مستوى الإداراة والمدارس والمنشآت التابعة له.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,723
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,968
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,306
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,721

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة