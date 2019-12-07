"تعليم شقراء" تختتم احتفالاتها بذكرى البيعة بزيارة المحافظ

"البواردي": لابد من ترسيخ حقوق ولاة الأمر لدى الناشئة

استقبل محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، في مقر المحافظة، مدير التعليم في شقراء، الدكتور خالد بن محمد الشبانة، بمناسبة احتفاء التعليم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم.

جاء ذلك، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، عادل بن منير الزايدي، وعدد من مشرفي الإدارة، وقائد وطلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بشقراء.

ورحب محافظ شقراء، بالأسرة التعليمية ورفع تهنئته لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - وإلى ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، بهذه الذكرى الغالية، والشعب السعودي، ينعم بالرخاء ورغد العيش.

وقال، في كلمته للأسرة التعليمية والطلاب: إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تركز وتهتم برعاية العقول الناشئة وتعليمها وتقديم أفضل الخدمات لبناء جيل صالح، يساهم في خدمة الوطن وتنميته.

ودعا إلى ضرورة ترسيخ حقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم لدى الناشئة.

وشدد "البواردي" على ضرورة احترام آبائهم ومعلميهم والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي والاهتمام بما توليه الدولة -أيدها الله - من تجهيزات مدرسية وإمكانيات والمحافظة عليها وعلى الممتلكات العامة، والمساهمة في بناء جيل يحمل أعلى مستويات القيَّم الصالحة.

وختم "البواردي" كلمته بالدعاء للمولى -عز وجل - أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ بلادنا وقادتنا ويديم على وطننا والشعب السعودي كافة، كل خير ونعمة ورخاء وسعادة، وأن تدوم أفراح وطننا الغالي.

من جهته، عبر مدير التعليم في محافظة شقراء، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ شقراء، لاستقباله الأسرة التعليمية في المحافظة للحديث عن هذه المناسبة الهامة والغالية لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، سائلاً الله، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن تعليم شقراء، احتفى بهذه المناسبة طيلة أيام الأسبوع الماضي، على مستوى الإداراة والمدارس والمنشآت التابعة له.