المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات كورونا

وصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 191 ألفاً و410

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، زادت على 6 آلاف حالة.

وسجلت السلطات المكسيكية، أمس الثلاثاء، 6288 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد، إلى 191 ألفاً و410 أشخاص.

كما تم تسجيل 793 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتبلغ حصيلة ضحايا كورونا 23377 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة كل يوم، إضافة إلى مئات الوفيات يومياً.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت، في وقت سابق، من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.