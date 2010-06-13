احتفل المنسق الإعلامي بإمارة منطقة الجوف ورئيس ملتقى إعلامي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان بزواج ابنيه "مشاري" و "عمر" في إحدى قاعات الأفراح بمدينة سكاكا، وقد حضر عددٌ من المسؤولين والمشايخ وجمع كبير من أهالي المنطقة.
"الحموان" يحتفل بزواج "مشاري" و "عمر" بسكاكا
احتفل المنسق الإعلامي بإمارة منطقة الجوف ورئيس ملتقى إعلامي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان بزواج ابنيه "مشاري" و "عمر" في إحدى قاعات الأفراح بمدينة سكاكا، وقد حضر عددٌ من المسؤولين والمشايخ وجمع كبير من أهالي المنطقة.
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"الحموان" يحتفل بزواج "مشاري" و "عمر" بسكاكاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:10 PM
"الحموان" يحتفل بزواج "مشاري" و "عمر" بسكاكا
احتفل المنسق الإعلامي بإمارة منطقة الجوف ورئيس ملتقى إعلامي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان بزواج ابنيه "مشاري" و "عمر" في إحدى قاعات الأفراح بمدينة سكاكا، وقد حضر عددٌ من المسؤولين والمشايخ وجمع كبير من أهالي المنطقة.
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