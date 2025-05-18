المكسيك: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 49219 والوفيات إلى 5177

شهدت زيادة طفيفة في معدل الضحايا

قالت السلطات في المكسيك يوم الأحد: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219؛ بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن؛ بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.