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"موارد حائل" تواصل جهودها بالدور الإيوائية لمواجهة "كورونا"

انطلاقًا من الحرص على حماية صحة النزلاء والفئات المستفيدة

يواصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، جهوده الاحترازية في جميع الدور الإيوائية بالمنطقة؛ وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع دخوله وانتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة النزلاء والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد، أن الفرع اتخذ السبل والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس وتعزيز الإجراءات الوقائية، بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تنظيم الندوات التوعوية لمنسوبي المراكز لتعريفهم بالطرق الصحيحة للوقاية من العدوى.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية النزلاء ومنسوبي المراكز ودور الإيواء والحماية الاجتماعية، لكل ما من شأنه تعزيز الوقاية اللازمة، كما أُنشئت لجنة طوارئ على مدار اليوم، وتجهيز غرف للعزل والتحويل لها عند الاشتباه في أي حالة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد حائل" تواصل جهودها بالدور الإيوائية لمواجهة "كورونا"
سبق

يواصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، جهوده الاحترازية في جميع الدور الإيوائية بالمنطقة؛ وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع دخوله وانتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة النزلاء والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد، أن الفرع اتخذ السبل والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس وتعزيز الإجراءات الوقائية، بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تنظيم الندوات التوعوية لمنسوبي المراكز لتعريفهم بالطرق الصحيحة للوقاية من العدوى.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية النزلاء ومنسوبي المراكز ودور الإيواء والحماية الاجتماعية، لكل ما من شأنه تعزيز الوقاية اللازمة، كما أُنشئت لجنة طوارئ على مدار اليوم، وتجهيز غرف للعزل والتحويل لها عند الاشتباه في أي حالة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:09 PM

"موارد حائل" تواصل جهودها بالدور الإيوائية لمواجهة "كورونا"

انطلاقًا من الحرص على حماية صحة النزلاء والفئات المستفيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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يواصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، جهوده الاحترازية في جميع الدور الإيوائية بالمنطقة؛ وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع دخوله وانتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة النزلاء والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد، أن الفرع اتخذ السبل والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس وتعزيز الإجراءات الوقائية، بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تنظيم الندوات التوعوية لمنسوبي المراكز لتعريفهم بالطرق الصحيحة للوقاية من العدوى.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية النزلاء ومنسوبي المراكز ودور الإيواء والحماية الاجتماعية، لكل ما من شأنه تعزيز الوقاية اللازمة، كما أُنشئت لجنة طوارئ على مدار اليوم، وتجهيز غرف للعزل والتحويل لها عند الاشتباه في أي حالة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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