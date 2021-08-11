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من مآسي الحرائق بالجزائر.. العثور على الشقيقتين "سارة" و"جوهر" متفحمتين وهما تعانقان أمهما

بقرية إخليجن في ولاية تيزي وزو

عثرت مصالح الحماية المدنية في الجزائر على شقيقتين متوفاتين وهما تعانقان أمهما؛ هرباً من الحرائق التي اندلعت بقرية (إخليجن) في ولاية تيزي وزو، طبقاً لوسائل إعلامية محلية.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه "عُثِر على الشابتين سارة وجوهر متفحمتين ومتشبثتين بجثة والدتهما التي توفيت اختناقاً؛ جراء استنشاقها لدخان الحرائق. وهي الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معهما وترحما عليهما".

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مسّت عدة ولايات في البلاد إلى 65 شخصاً (28 عسكرياً و37 مدنياً)، فيما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفيات.

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من مآسي الحرائق بالجزائر.. العثور على الشقيقتين "سارة" و"جوهر" متفحمتين وهما تعانقان أمهما
سبق

عثرت مصالح الحماية المدنية في الجزائر على شقيقتين متوفاتين وهما تعانقان أمهما؛ هرباً من الحرائق التي اندلعت بقرية (إخليجن) في ولاية تيزي وزو، طبقاً لوسائل إعلامية محلية.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه "عُثِر على الشابتين سارة وجوهر متفحمتين ومتشبثتين بجثة والدتهما التي توفيت اختناقاً؛ جراء استنشاقها لدخان الحرائق. وهي الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معهما وترحما عليهما".

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مسّت عدة ولايات في البلاد إلى 65 شخصاً (28 عسكرياً و37 مدنياً)، فيما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفيات.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:12 PM

من مآسي الحرائق بالجزائر.. العثور على الشقيقتين "سارة" و"جوهر" متفحمتين وهما تعانقان أمهما

بقرية إخليجن في ولاية تيزي وزو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,011

عثرت مصالح الحماية المدنية في الجزائر على شقيقتين متوفاتين وهما تعانقان أمهما؛ هرباً من الحرائق التي اندلعت بقرية (إخليجن) في ولاية تيزي وزو، طبقاً لوسائل إعلامية محلية.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه "عُثِر على الشابتين سارة وجوهر متفحمتين ومتشبثتين بجثة والدتهما التي توفيت اختناقاً؛ جراء استنشاقها لدخان الحرائق. وهي الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معهما وترحما عليهما".

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مسّت عدة ولايات في البلاد إلى 65 شخصاً (28 عسكرياً و37 مدنياً)، فيما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفيات.

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