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بينهم مسؤول تفخيخ.. الاستخبارات العراقية تقبض على 3 "دواعش"

اعتمدت على معلومات دقيقة.. ونصبت كميناً لاثنين منهما

قبضت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم مسؤول تفخيخ متخفياً بين الأغنام، خلال عدة عمليات استخبارية.

ونقل "روسيا اليوم" عن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن معلومات استخبارية دقيقة، أدت إلى القبض على الإرهابيين عمر عبدالله محمد الحلبوسي، والإرهابي بلال خليفة مصلح الكرغولي، بعد نصب كمين محكم لهما.

وأوضح "أبورغيف" أن الاستخبارات العسكرية قبضت أيضاً على الإرهابي خالد محمد سعيد محمد عدو، في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم مسؤول تفخيخ.. الاستخبارات العراقية تقبض على 3 "دواعش"
سبق

قبضت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم مسؤول تفخيخ متخفياً بين الأغنام، خلال عدة عمليات استخبارية.

ونقل "روسيا اليوم" عن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن معلومات استخبارية دقيقة، أدت إلى القبض على الإرهابيين عمر عبدالله محمد الحلبوسي، والإرهابي بلال خليفة مصلح الكرغولي، بعد نصب كمين محكم لهما.

وأوضح "أبورغيف" أن الاستخبارات العسكرية قبضت أيضاً على الإرهابي خالد محمد سعيد محمد عدو، في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:57 PM

بينهم مسؤول تفخيخ.. الاستخبارات العراقية تقبض على 3 "دواعش"

اعتمدت على معلومات دقيقة.. ونصبت كميناً لاثنين منهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم مسؤول تفخيخ متخفياً بين الأغنام، خلال عدة عمليات استخبارية.

ونقل "روسيا اليوم" عن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن معلومات استخبارية دقيقة، أدت إلى القبض على الإرهابيين عمر عبدالله محمد الحلبوسي، والإرهابي بلال خليفة مصلح الكرغولي، بعد نصب كمين محكم لهما.

وأوضح "أبورغيف" أن الاستخبارات العسكرية قبضت أيضاً على الإرهابي خالد محمد سعيد محمد عدو، في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

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