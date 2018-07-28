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سفير المملكة في ألبانيا يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لرئيسة المراسم بتيرانا‎

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين، لرئيسة المراسم جيكا اينتيلا في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتيرانا.

يذكر أن السفير "حفظي" تولى سابقاً منصب نائب السفير السعودي لدى أستراليا و بلجيكا.

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سفير المملكة في ألبانيا يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لرئيسة المراسم بتيرانا‎
سبق

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين، لرئيسة المراسم جيكا اينتيلا في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتيرانا.

يذكر أن السفير "حفظي" تولى سابقاً منصب نائب السفير السعودي لدى أستراليا و بلجيكا.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
05:09 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:34 PM

سفير المملكة في ألبانيا يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لرئيسة المراسم بتيرانا‎

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خالد السليمي - الرياض
0
1,562

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين، لرئيسة المراسم جيكا اينتيلا في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتيرانا.

يذكر أن السفير "حفظي" تولى سابقاً منصب نائب السفير السعودي لدى أستراليا و بلجيكا.

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