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"كاريلو" : المال لم يكن السبب الرئيس في قدومي إلى "الهلال"

كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال عن السبب الرئيس وراء انضمامه لنادي الهلال موضحاً أن المال لم يكن كل شيء ولم يكن السبب الرئيس في انضمامه للنادي .

وتحدث اللاعب في مقابلة مع شبكة "espn" عن أن المدرب السابق لنادي الهلال ، البرتغالي خورخي خيسوس كان السبب الرئيس في انضمامه للهلال .

وقال :" خيسوس كان يحبني كثيراً .. لعبت معه من قبل في سبورتينغ لشبونة وكنت لاعباً أساسياً وعندما طلبني في الهلال لم يكن بمقدوري رفض الطلب".

وأضاف :" نعم كان عرض الهلال مغرياً من الناحية المادية لكن عاطفتي تجاه المدرب خيسوس كانت السبب الأقوى في انضمامي لنادي الهلال .. خيسوس هو والدي في عالم كرة القدم ".

وانضم اللاعب لنادي الهلال موسماً على سبيل الإعارة قدم فيه مستويات أكثر من رائعة أجبرت الزعيم على شراء بطاقته الدولية مدة أربعة مواسم .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كاريلو" : المال لم يكن السبب الرئيس في قدومي إلى "الهلال"
سبق

كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال عن السبب الرئيس وراء انضمامه لنادي الهلال موضحاً أن المال لم يكن كل شيء ولم يكن السبب الرئيس في انضمامه للنادي .

وتحدث اللاعب في مقابلة مع شبكة "espn" عن أن المدرب السابق لنادي الهلال ، البرتغالي خورخي خيسوس كان السبب الرئيس في انضمامه للهلال .

وقال :" خيسوس كان يحبني كثيراً .. لعبت معه من قبل في سبورتينغ لشبونة وكنت لاعباً أساسياً وعندما طلبني في الهلال لم يكن بمقدوري رفض الطلب".

وأضاف :" نعم كان عرض الهلال مغرياً من الناحية المادية لكن عاطفتي تجاه المدرب خيسوس كانت السبب الأقوى في انضمامي لنادي الهلال .. خيسوس هو والدي في عالم كرة القدم ".

وانضم اللاعب لنادي الهلال موسماً على سبيل الإعارة قدم فيه مستويات أكثر من رائعة أجبرت الزعيم على شراء بطاقته الدولية مدة أربعة مواسم .

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:06 AM

"كاريلو" : المال لم يكن السبب الرئيس في قدومي إلى "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال عن السبب الرئيس وراء انضمامه لنادي الهلال موضحاً أن المال لم يكن كل شيء ولم يكن السبب الرئيس في انضمامه للنادي .

وتحدث اللاعب في مقابلة مع شبكة "espn" عن أن المدرب السابق لنادي الهلال ، البرتغالي خورخي خيسوس كان السبب الرئيس في انضمامه للهلال .

وقال :" خيسوس كان يحبني كثيراً .. لعبت معه من قبل في سبورتينغ لشبونة وكنت لاعباً أساسياً وعندما طلبني في الهلال لم يكن بمقدوري رفض الطلب".

وأضاف :" نعم كان عرض الهلال مغرياً من الناحية المادية لكن عاطفتي تجاه المدرب خيسوس كانت السبب الأقوى في انضمامي لنادي الهلال .. خيسوس هو والدي في عالم كرة القدم ".

وانضم اللاعب لنادي الهلال موسماً على سبيل الإعارة قدم فيه مستويات أكثر من رائعة أجبرت الزعيم على شراء بطاقته الدولية مدة أربعة مواسم .

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