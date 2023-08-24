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السودان .. جلسة البشير الثانية تنتهي بالتأجيل

وسط إجراءات أمنية مشدّدة .. يواجه تهماً بالفساد

أُعلن، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ بتهم فساد، إلى السبت المقبل.

تفصيلاً؛ انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وتقرّر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجّهة إليه.

ووصل البشير؛ إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسل الأموال؛ حيث يُنتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.

ووجّهت للبشير؛ أيضاً في شهر مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدّعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق "سكاي نيوز" كانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تمّ ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيامٍ من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.

وفي حوارٍ سابق، أكّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان؛ أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

تأتي أول جلسة لمحاكمة البشير بعد يوم من توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير، على إدارة المرحلة الانتقالية، التي ستسمر 3 سنوات و3 أشهر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان .. جلسة البشير الثانية تنتهي بالتأجيل
سبق

أُعلن، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ بتهم فساد، إلى السبت المقبل.

تفصيلاً؛ انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وتقرّر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجّهة إليه.

ووصل البشير؛ إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسل الأموال؛ حيث يُنتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.

ووجّهت للبشير؛ أيضاً في شهر مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدّعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق "سكاي نيوز" كانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تمّ ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيامٍ من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.

وفي حوارٍ سابق، أكّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان؛ أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

تأتي أول جلسة لمحاكمة البشير بعد يوم من توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير، على إدارة المرحلة الانتقالية، التي ستسمر 3 سنوات و3 أشهر.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
01:16 PM

السودان .. جلسة البشير الثانية تنتهي بالتأجيل

وسط إجراءات أمنية مشدّدة .. يواجه تهماً بالفساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُعلن، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ بتهم فساد، إلى السبت المقبل.

تفصيلاً؛ انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وتقرّر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجّهة إليه.

ووصل البشير؛ إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسل الأموال؛ حيث يُنتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.

ووجّهت للبشير؛ أيضاً في شهر مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدّعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق "سكاي نيوز" كانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تمّ ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيامٍ من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.

وفي حوارٍ سابق، أكّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان؛ أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

تأتي أول جلسة لمحاكمة البشير بعد يوم من توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير، على إدارة المرحلة الانتقالية، التي ستسمر 3 سنوات و3 أشهر.

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