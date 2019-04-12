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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

عبر "مدى".. 20.8 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال 3 أشهر

الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع وصل إلى 543 مليون عملية

تمكّنت المدفوعات السعودية من تعزيز البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.

ويتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع السعودي على البقاء في منازلهم؛ لتجنب الإصابة بهذا الفيروس، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات، كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.

وانعكاساً لتلك التطورات، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً في حجم العمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، فيما شهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت ارتفاعاً بنحو 406%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م.

وقد شكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79% من مجمل العمليات المجراة خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263%، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، ويبرهن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي، حيث حققت المدفوعات الإلكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة، تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الإلكترونية بحلول 2030، الذي يصل إلى نسبة 70 بالمائة، مقارنة بالمدفوعات النقدية، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.

وسجل شهر مارس 2020، وهي الفترة التي بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تخفيف حركة تنقلاتهم والمكوث في المنازل، ارتفاعاً ملحوظاً في اجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 1.79 مليار ريال، بواقع 7.3 ملايين عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 24.7 مليار ريال، بواقع 174.5 مليون عملية.

وارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر مارس من عام 2020م، لتصل إلى 2.7 مليون بطاقة مدى، بارتفاع قدره 239%، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019م بـنحو 0.9 مليون بطاقة مدى، وبارتفاع قدره 15% مقارنة مع شهر فبراير من عام 2020م بواقع 2.4 مليون بطاقة مدى.


الجدير بالذكر أن المدفوعات السعودية نجحت في توحيد وتنظيم بوابات الدفع، وإتاحة قبول بطاقات "مدى"، مما سمح لمواقع التجارة الإلكترونية للوصول إلى أكثر من 23 مليون بطاقة، وهي خطوة تسهم في مواكبة احتياجات السوق، وبالتالي توفير منتجات مختلفة تلبي أغلب الاحتياجات، وتمكين التجار من توفير حلولاً مناسبة لاحتياجات الأفراد.

المدفوعات السعودية مدى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "مدى".. 20.8 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال 3 أشهر
سبق

تمكّنت المدفوعات السعودية من تعزيز البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.

ويتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع السعودي على البقاء في منازلهم؛ لتجنب الإصابة بهذا الفيروس، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات، كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.

وانعكاساً لتلك التطورات، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً في حجم العمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، فيما شهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت ارتفاعاً بنحو 406%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م.

وقد شكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79% من مجمل العمليات المجراة خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263%، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، ويبرهن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي، حيث حققت المدفوعات الإلكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة، تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الإلكترونية بحلول 2030، الذي يصل إلى نسبة 70 بالمائة، مقارنة بالمدفوعات النقدية، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.

وسجل شهر مارس 2020، وهي الفترة التي بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تخفيف حركة تنقلاتهم والمكوث في المنازل، ارتفاعاً ملحوظاً في اجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 1.79 مليار ريال، بواقع 7.3 ملايين عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 24.7 مليار ريال، بواقع 174.5 مليون عملية.

وارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر مارس من عام 2020م، لتصل إلى 2.7 مليون بطاقة مدى، بارتفاع قدره 239%، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019م بـنحو 0.9 مليون بطاقة مدى، وبارتفاع قدره 15% مقارنة مع شهر فبراير من عام 2020م بواقع 2.4 مليون بطاقة مدى.


الجدير بالذكر أن المدفوعات السعودية نجحت في توحيد وتنظيم بوابات الدفع، وإتاحة قبول بطاقات "مدى"، مما سمح لمواقع التجارة الإلكترونية للوصول إلى أكثر من 23 مليون بطاقة، وهي خطوة تسهم في مواكبة احتياجات السوق، وبالتالي توفير منتجات مختلفة تلبي أغلب الاحتياجات، وتمكين التجار من توفير حلولاً مناسبة لاحتياجات الأفراد.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:58 PM

عبر "مدى".. 20.8 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال 3 أشهر

الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع وصل إلى 543 مليون عملية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّنت المدفوعات السعودية من تعزيز البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.

ويتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع السعودي على البقاء في منازلهم؛ لتجنب الإصابة بهذا الفيروس، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات، كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.

وانعكاساً لتلك التطورات، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً في حجم العمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، فيما شهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت ارتفاعاً بنحو 406%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م.

وقد شكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79% من مجمل العمليات المجراة خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263%، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، ويبرهن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي، حيث حققت المدفوعات الإلكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة، تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الإلكترونية بحلول 2030، الذي يصل إلى نسبة 70 بالمائة، مقارنة بالمدفوعات النقدية، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.

وسجل شهر مارس 2020، وهي الفترة التي بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تخفيف حركة تنقلاتهم والمكوث في المنازل، ارتفاعاً ملحوظاً في اجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 1.79 مليار ريال، بواقع 7.3 ملايين عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 24.7 مليار ريال، بواقع 174.5 مليون عملية.

وارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر مارس من عام 2020م، لتصل إلى 2.7 مليون بطاقة مدى، بارتفاع قدره 239%، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019م بـنحو 0.9 مليون بطاقة مدى، وبارتفاع قدره 15% مقارنة مع شهر فبراير من عام 2020م بواقع 2.4 مليون بطاقة مدى.


الجدير بالذكر أن المدفوعات السعودية نجحت في توحيد وتنظيم بوابات الدفع، وإتاحة قبول بطاقات "مدى"، مما سمح لمواقع التجارة الإلكترونية للوصول إلى أكثر من 23 مليون بطاقة، وهي خطوة تسهم في مواكبة احتياجات السوق، وبالتالي توفير منتجات مختلفة تلبي أغلب الاحتياجات، وتمكين التجار من توفير حلولاً مناسبة لاحتياجات الأفراد.

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