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"المانع": تسارع النمو السكاني أكبر العقبات أمام تطور الخدمات الطبية

خلال حديثه عن الخدمات الصحية بين الواقع والمأمول بـ"ثلوثية" السديري

استضافت ثلوثية الأمير أحمد بن بندر السديري، الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق؛ للحديث عن "الخدمات الصحية: الواقع والمأمول"، بحضور صفوة المختصين في المجال.

وخلال اللقاء أكّد الدكتور المانع أن الخدمات الصحية تجد الدعم والعناية من قيادة المملكة، وأن العقبات التي تقف دائمًا في تطور الخدمات الصحية؛ هي: تسارع النمو السكاني الذي يشكل أكبر العقبات في سبيل تقديم الخدمة الطبية بالشكل المأمول.

وذكر المانع أن المملكة يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليونًا، ويقطنها من المقيمين ما يقارب 10 ملايين، والنمو السكاني يرتفع سنويًّا مليون نسمة، كل هذه العوامل تزيد من الصرف المالي وتقلل من جودة الخدمات الطبية.

وأضاف أن ارتفاع متوسط أعمار السكان له دور في تفاوت الجودة الطبية؛ حيث ارتفع متوسط العمر في المملكة يصل إلى 75 عامًا بعد أن كان أقل من ذلك بخمس سنوات، وهذا يزيد من المصروفات الطبية على كبار السن ورعايتهم بالمستشفيات، وكذلك تزايد الأمراض المزمنة المنتشرة كان لها دور كبير ومؤثر في زيادة الإنفاق على العناية الطبية بالمرضى الذين يعانون.

بدوره كشف عميد الثلوثية الأمير أحمد السديري، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، تولي القطاع الصحي جلّ العناية والرعاية والدعم اللامحدود كباقي القطاعات الأخرى، وأنه على المواطن دور كبير في التعاون مع الدولة في إنجاح مساعيها وخططها لرفع مستوى الخدمات الطبية، والعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع الصحية التي تخدم الوطن والمواطن.

من جانبه أكد محافظ الدوادمي الأمير سلطان بن سعد السديري، أن دعم الدولة للقطاع الصحي دعم كبير جدًّا، وحينما ترى المراكز الصحية والمستشفيات بمختلف المناطق والمحافظات والقرى بالمملكة؛ فهذا دليل على دعم القيادة لهذا القطاع الهام ليستفيد منه المواطن والمقيم، لافتًا إلى أن المملكة مثال يحتذى به في القطاع الصحي كما هو الحال لباقي القطاعات الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المانع": تسارع النمو السكاني أكبر العقبات أمام تطور الخدمات الطبية
سبق

استضافت ثلوثية الأمير أحمد بن بندر السديري، الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق؛ للحديث عن "الخدمات الصحية: الواقع والمأمول"، بحضور صفوة المختصين في المجال.

وخلال اللقاء أكّد الدكتور المانع أن الخدمات الصحية تجد الدعم والعناية من قيادة المملكة، وأن العقبات التي تقف دائمًا في تطور الخدمات الصحية؛ هي: تسارع النمو السكاني الذي يشكل أكبر العقبات في سبيل تقديم الخدمة الطبية بالشكل المأمول.

وذكر المانع أن المملكة يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليونًا، ويقطنها من المقيمين ما يقارب 10 ملايين، والنمو السكاني يرتفع سنويًّا مليون نسمة، كل هذه العوامل تزيد من الصرف المالي وتقلل من جودة الخدمات الطبية.

وأضاف أن ارتفاع متوسط أعمار السكان له دور في تفاوت الجودة الطبية؛ حيث ارتفع متوسط العمر في المملكة يصل إلى 75 عامًا بعد أن كان أقل من ذلك بخمس سنوات، وهذا يزيد من المصروفات الطبية على كبار السن ورعايتهم بالمستشفيات، وكذلك تزايد الأمراض المزمنة المنتشرة كان لها دور كبير ومؤثر في زيادة الإنفاق على العناية الطبية بالمرضى الذين يعانون.

بدوره كشف عميد الثلوثية الأمير أحمد السديري، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، تولي القطاع الصحي جلّ العناية والرعاية والدعم اللامحدود كباقي القطاعات الأخرى، وأنه على المواطن دور كبير في التعاون مع الدولة في إنجاح مساعيها وخططها لرفع مستوى الخدمات الطبية، والعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع الصحية التي تخدم الوطن والمواطن.

من جانبه أكد محافظ الدوادمي الأمير سلطان بن سعد السديري، أن دعم الدولة للقطاع الصحي دعم كبير جدًّا، وحينما ترى المراكز الصحية والمستشفيات بمختلف المناطق والمحافظات والقرى بالمملكة؛ فهذا دليل على دعم القيادة لهذا القطاع الهام ليستفيد منه المواطن والمقيم، لافتًا إلى أن المملكة مثال يحتذى به في القطاع الصحي كما هو الحال لباقي القطاعات الأخرى.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
04:22 PM

"المانع": تسارع النمو السكاني أكبر العقبات أمام تطور الخدمات الطبية

خلال حديثه عن الخدمات الصحية بين الواقع والمأمول بـ"ثلوثية" السديري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت ثلوثية الأمير أحمد بن بندر السديري، الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق؛ للحديث عن "الخدمات الصحية: الواقع والمأمول"، بحضور صفوة المختصين في المجال.

وخلال اللقاء أكّد الدكتور المانع أن الخدمات الصحية تجد الدعم والعناية من قيادة المملكة، وأن العقبات التي تقف دائمًا في تطور الخدمات الصحية؛ هي: تسارع النمو السكاني الذي يشكل أكبر العقبات في سبيل تقديم الخدمة الطبية بالشكل المأمول.

وذكر المانع أن المملكة يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليونًا، ويقطنها من المقيمين ما يقارب 10 ملايين، والنمو السكاني يرتفع سنويًّا مليون نسمة، كل هذه العوامل تزيد من الصرف المالي وتقلل من جودة الخدمات الطبية.

وأضاف أن ارتفاع متوسط أعمار السكان له دور في تفاوت الجودة الطبية؛ حيث ارتفع متوسط العمر في المملكة يصل إلى 75 عامًا بعد أن كان أقل من ذلك بخمس سنوات، وهذا يزيد من المصروفات الطبية على كبار السن ورعايتهم بالمستشفيات، وكذلك تزايد الأمراض المزمنة المنتشرة كان لها دور كبير ومؤثر في زيادة الإنفاق على العناية الطبية بالمرضى الذين يعانون.

بدوره كشف عميد الثلوثية الأمير أحمد السديري، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، تولي القطاع الصحي جلّ العناية والرعاية والدعم اللامحدود كباقي القطاعات الأخرى، وأنه على المواطن دور كبير في التعاون مع الدولة في إنجاح مساعيها وخططها لرفع مستوى الخدمات الطبية، والعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع الصحية التي تخدم الوطن والمواطن.

من جانبه أكد محافظ الدوادمي الأمير سلطان بن سعد السديري، أن دعم الدولة للقطاع الصحي دعم كبير جدًّا، وحينما ترى المراكز الصحية والمستشفيات بمختلف المناطق والمحافظات والقرى بالمملكة؛ فهذا دليل على دعم القيادة لهذا القطاع الهام ليستفيد منه المواطن والمقيم، لافتًا إلى أن المملكة مثال يحتذى به في القطاع الصحي كما هو الحال لباقي القطاعات الأخرى.

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