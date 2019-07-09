السفير الكوري لـ"سبق": زيارة محمد بن سلمان تركت انطباعًا قويًّا عن شخصيته

أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدَيْن ووصف السعودية بأنها "الحليف الموثوق"

ترجمة اللقاء: محمد البقمي: قال السفير الكوري في السعودية السيد جو بيونغ ووك: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ترك بعد زيارته التي استغرقت يومَيْن لكوريا انطباعًا قويًّا لدى الكوريين عن شخصيته.. مبينًا أن الزيارة كانت على أعلى مستوى من السعودية إلى كوريا منذ 21 عامًا؛ فهو يقود عملية إصلاح السعودية سعيًا وراء تحقيق الرؤية السعودية 2030.

وقال في حديث خاص لـ"سبق" بعد انتهاء جولة ولي العهد في كوريا: "جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية تحافظان على علاقة وطيدة ممتدة لأكثر من نصف قرن؛ إذ لعبت كوريا دورًا رئيسًا في تطوير البنية التحتية في السعودية في سنوات سابقة، فيما كانت السعودية المزود الرئيس للطاقة للنظام الاقتصادي الكوري".

وأكد أن كوريا والسعودية تشتركان في العديد من القيم المشتركة، وتتخذان موقفًا مشتركًا في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، على جدول أعمال دولي مختلف، مثل مكافحة الإرهاب والتعاون الإنمائي والتنمية المستدامة.

وأشاد بالدور النشط للمملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف على سبيل المثال، وتُبادلها كوريا المواقف؛ فتشجب وتدين بشدة هجوم الحوثيين على أهداف مدنية في السعودية بصواريخها الباليستية أو طائراتها بلا طيار.

العلاقات تطورت في عهد الملك سلمان

وقال السيد "بيونج": "في عهد الملك سلمان توسعت هذه الشراكة الطويلة بين بلدَيْنا إلى آفاق جديدة، لم يسبق لها مثيل، وخصوصًا بعد إطلاق الرؤية السعودية 2030؛ إذ ساعدت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في توفير فرص جديدة لتوسيع التعاون الثنائي".

في الماضي عمل أكثر من 100 ألف كوري بالسعودية

وأشار إلى أنه "بالرجوع إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، عمل أكثر من مائة ألف كوري في مواقع إنشاء البنية التحتية في السعودية، وتشكلت روابط وثيقة بين بلدَيْنا خلال ذلك الوقت، ويمكن للمرء في السعودية أن يرى العديد من المباني التاريخية وأشكال البنية التحتية، مثل مباني الوزارات والمستشفيات والجامعات والطرق السريعة والمطارات والمناطق السكنية، التي تم بناؤها من قِبل الشركات الكورية".

السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا

وأردف: "وفي جانب التجارة بين البلدَيْن بلغ حجم التجارة الثنائية بين كوريا والمملكة العربية السعودية 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة قدرها 22.4 ٪ مقارنة مع عام 2017. كما زاد حجم التجارة بشكل مطرد خلال السنوات الماضية. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 30 مليار دولار أمريكي منذ عام 2015، وبدءًا من عام 2018 أصبحت المملكة العربية السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، في حين أن كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية".

السعودية أكبر مصدر للنفط لكوريا

وأردف: "تعد السيارات وقطع غيار السيارات والسلع الإلكترونية والصلب والمنسوجات هي الصادرات الكورية الرئيسية إلى السعودية. ومن ناحية أخرى، تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط إلى كوريا؛ إذ تمثل نحو 30٪ من إجمالي واردات كوريا من النفط. ومن حيث حجم الاستثمار المباشر بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار السعودي في كوريا نحو مليارَي دولار أمريكي من عام 2006 إلى عام 2017، في حين بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار الكوري في السعودية خلال الفترة نفسها نحو 4 مليارات دولار أمريكي".

السعودية دعمت جهود السلام

وأكد: "مع ازدياد حجم التجارة والاستثمار تنوعت مجالات التعاون أيضًا، وشملت مجالات عدة، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم، والرقمنة والثقافة. وستفتح هذه المجالات الجديدة آفاقًا جديدة في العلاقة بين كوريا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تعميق تعاوننا الحالي في مجالات الطاقة والبناء الهيدروكربونية. وعلى وجه الخصوص كانت المملكة العربية السعودية حليفنا الوثيق في قضايا شبه الجزيرة الكورية؛ إذ دعمت جهودنا المبذولة من أجل المصالحة، وبناء الثقة، والقضاء التام على الأسلحة النووية لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة؛ وهو ما يسهم في الأمن والسلام العالميَّيْن".

تبادل ثقافي يعكس علاقة البلدَيْن

وعن الجانب الثقافي أضاف في حديثه: "تم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية بالاتفاق بين السلطات الثقافية الكورية والسعودية. على سبيل المثال: جذب معرض (طريق العرب) في سيولبكوريا قبل عامين عشرات الآلاف من الكوريين إلى التاريخ والثقافة السعودية. كما نظم المتحف الوطني الكوري معرضًا ناجحًا حول التاريخ والثقافة الكورية من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019 في الرياض، وتم عقد سلسلة من العروض الثقافية العام الماضي وهذا العام، مثل (قافلة الصداقة الكورية العربية) في أكتوبر 2018، وليلة كوريا الثقافية، و(أهلاً كوريا) في إبريل من هذا العام؛ وهو ما يوفر فرصة مثيرة للعديد من السعوديين للاطلاع على الثقافة الكورية".

تسهيل إصدار التأشيرات بين الجانبين

وأكد: "كما تعد مذكرة التفاهم الخاصة بتسهيل تأشيرات الزيارة للمواطنين، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2019، مساهمة لتسريع التعاون الثنائي في مجال الثقافة والسياحة والرياضة والتعليم.. ونتمنى رؤية المزيد من الزيارات الثقافية بين بلدَينا لزيادة تعميق التفاهم المتبادل والعلاقة الجيدة بين الكوريين والسعوديين".

وبسؤاله عن نتائج الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين على الصعيد الرسمي بين الدولتين، وعلى المستوى الشعبي، رد قائلاً: "أتاحت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى كوريا في شهر يونيو الماضي فرصة لعقد أول اجتماع ثنائي رسمي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس مون جاي إن. وبالتزامن مع هذا الاجتماع وقّع الجانبان ما مجموعه 16 مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكومة الإلكترونية، وصناعة السيارات، واقتصاد الهيدروجين، والروبوتات، وتطوير الصناعات وتطوير البحوث والتقنيات".

أرامكو استثمرت 4 مليارات بمصفاة S-OiI

وأشار: "وإضافة إلى مذكرات التفاهم G2G، تم توقيع 21 مذكرة تفاهم واتفاقيات بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي بين شركات كورية كبرى عدة والشركات السعودية، من بينها أرامكو. واتفق البلدان؛ لكونهما شريكين تجاريين، على السعي للحصول على فرص الاستثمار المتبادل من أجل الاستمرار في استثمارات متبادلة المنفعة. على سبيل المثال: عقدت شركة S-Oil، ثالث أكبر مصفاة في كوريا، حفل افتتاح خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا؛ إذ استثمرت فيها أرامكو السعودية بنحو أربعة مليارات دولار".

السعودية التزمت بإمداد كوريا بالنفط الخام

وأضاف: "كما رحب الجانبان بالمرحلة التالية من توسيع وتحديث S-Oil التي ستركز على زيادة إنتاج البتروكيماويات. ويقدر حجم هذا الاستثمار بنحو 6 مليارات دولار. كما أكدت المملكة العربية السعودية؛ كونها المورد الأكثر ثقة للنفط في العالم، التزامها بضمان إمدادات موثوقة لتلبية احتياجات كوريا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وتعويض النقص الذي قد ينشأ من انقطاع الموردين الآخرين. وعلاوة على ذلك، تلتزم جمهورية كوريا بتقديم أقصى درجات الدعم لتحقيق الرؤية السعودية 2030 بوصفها شريكًا استراتيجيًّا للمملكة العربية السعودية. وترغب كوريا في توسيع تعاونها في العديد من المشاريع في إطار الرؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن يتحقق ثلاثة وأربعون مشروعًا، التي وافق عليها البلدان في الاجتماع الثاني للجنة رؤية كوريا - السعودية 2030، من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

الجانبان اتفقا على إنجاح مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر

واستدرك: "تستعد أرامكو لإقامة مجمع عملاق للصناعات البحرية في رأس الخير، بالتعاون مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري و«هيونداي هيفي إندستريز»، وذلك ببناء مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. إضافة إلى ذلك، اتفق البلدان على العمل بشكل وثيق من أجل نجاح مشاريع جيجا التي تنفذها السعودية، بما في ذلك مشروع NEOM، ومشروع البحر الأحمر، ومدينة القدية الترفيهية".

اللقاءات خرجت بمشاريع غير تقليدية

وزاد: "وبشكل عام، أعتقد أن اللقاءات والاتفاقيات المثمرة الموقَّعة بين البلدين بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا لن تؤدي إلى تعاون في المجالات التقليدية مثل البناء والبنية التحتية والطاقة فحسب، ولكن أيضًا العديد من المجالات الجديدة، مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية والملكية الفكرية والطاقة الجديدة المتجددة وعلوم وتكنولوجيا الدفاع. كما ستقود الزيارات الثقافية والشعبية إلى زيادة فرص التوظيف، وتحسين نوعية حياة الأفراد في كلا البلدين".

رؤية 2030 ستمهد لتعاون جديد

وأشار: "يوافق الشعب الكوري أيضًا على رأيه بأن المملكة العربية السعودية وكوريا أقامتا علاقة ناجحة، وتحتاجان إلى العمل معًا من أجل زيادة تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المتوقع أن تفسح الرؤية السعودية 2030، بقيادة سمو ولي العهد، المجال لفرص جديدة لتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين. كما حققت كوريا نجاحات اقتصادية مذهلة في فترة زمنية غير مسبوقة؛ وبالتالي فهي في وضع أفضل من أي شخص آخر لفهم ودعم المسعى النبيل لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

كوريا تهتم بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في عهد محمد بن سلمان

وعرج على الإصلاحات السعودية قائلاً: "كما تهتم جمهورية كوريا بشدة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في السعودية باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا للسعودية، كما أسهم التعاون لتحقيق رؤية 2030 بين كوريا والمملكة العربية السعودية في توطيد الصداقة القوية بين البلدين التي ستستمر في المستقبل؛ إذ يبحث البلدان عن مجالات جديدة ومتنوعة للتعاون، مثل الطب والتعاون الرقمي في صناعة الرعاية الصحية وحماية المستهلك والملكية الفكرية والزيارات الثقافية".

نحن بعيدون جغرافيًّا لكن تجمعنا الصداقة الحميمة

وقال: "ستعمل هذه الجهود المشتركة على تعزيز العلاقات الثنائية للمستقبل، مع توسيع آفاق التعاون، وتسهيل الزيارات على كل مستوى. وتعد المملكة العربية السعودية صديقًا قديمًا لجمهورية كوريا وبالنسبة للعديد من المواطنين الكوريين. فعلى الرغم من أن السعودية وكوريا بعيدتان جغرافيًّا عن بعضهما؛ إذ تقعان على الطرف المقابل للقارة الآسيوية الشاسعة، إلا أننا ظللنا دائمًا أصدقاء حميمين، وأصبحت هذه الصداقة أقوى، خاصة عندما حضر أكثر من مائة ألف كوري إلى السعودية للعمل في مواقع بناء مختلفة خلال السبعينيات والثمانينيات".

الكوريون يتذكرون حوالات تنمية بلادهم

وعن موقف الكوريين من السعودية قال مختتمًا حديثه: "ولا يزال المواطنون الكوريون يتذكرون أن الحوالات المالية التي أرسلها العمال الكوريون والدخل الذي حققته الشركات الكورية في ذلك الوقت قدمت أموالاً أساسية للتنمية الاقتصادية المبكرة لكوريا. وينظر الكوريون الآن إلى السعودية كدولة غنية وحديثة، بصفتها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في مجموعة العشرين. كما يرى الكوريون أن السعودية تمثل وجهات نظر المنطقة، وتلعب دورًا رائدًا في معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية. وتعتبر السعودية لاعبًا رئيسًا في استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي؛ إذ تلعب دورًا رئيسًا في سوق الطاقة العالمي؛ باعتبارها واحدة من أكبر مزودي النفط الخام في العالم".