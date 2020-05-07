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بقيمة 18 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على 50 طلب دعم لمواجهة كورونا

جيري رايس: نواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 آخر منها سريلانكا وجنوب أفريقيا

قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: إن الصندوق وافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدًا من أعضائه المئة وتسعة وثمانين، بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار، وإنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبًا آخر.

ووفق "رويترز": أبلغ رايس الصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت، بأن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في طلب قدمته مصر للحصول على تمويل عاجل وترتيب إقراض تحت الطلب في 11 مايو/ أيار.

ولم يذكر جميع الدول التي ينظر الصندوق في طلباتها، لكنه قال في معرض الرد على الأسئلة: إن خبراء الصندوق يدرسون حاليًّا طلبات من سريلانكا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بقيمة 18 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على 50 طلب دعم لمواجهة كورونا
سبق

قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: إن الصندوق وافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدًا من أعضائه المئة وتسعة وثمانين، بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار، وإنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبًا آخر.

ووفق "رويترز": أبلغ رايس الصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت، بأن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في طلب قدمته مصر للحصول على تمويل عاجل وترتيب إقراض تحت الطلب في 11 مايو/ أيار.

ولم يذكر جميع الدول التي ينظر الصندوق في طلباتها، لكنه قال في معرض الرد على الأسئلة: إن خبراء الصندوق يدرسون حاليًّا طلبات من سريلانكا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
07:24 PM

بقيمة 18 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على 50 طلب دعم لمواجهة كورونا

جيري رايس: نواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 آخر منها سريلانكا وجنوب أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: إن الصندوق وافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدًا من أعضائه المئة وتسعة وثمانين، بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار، وإنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبًا آخر.

ووفق "رويترز": أبلغ رايس الصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت، بأن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في طلب قدمته مصر للحصول على تمويل عاجل وترتيب إقراض تحت الطلب في 11 مايو/ أيار.

ولم يذكر جميع الدول التي ينظر الصندوق في طلباتها، لكنه قال في معرض الرد على الأسئلة: إن خبراء الصندوق يدرسون حاليًّا طلبات من سريلانكا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

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