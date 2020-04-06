النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس اليمني: قوى التمرد الحوثية لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات

أدان استهدافها للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأصدر الرئيس اليمني أوامر بإطلاق سراح السجناء والمحتجزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد "هادي" على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون السكان المحليين لما فيه خدمة الصالح العام.

اليمن الرئيس اليمني عبدربه هادي المليشيات الحوثية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس اليمني: قوى التمرد الحوثية لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات
سبق

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأصدر الرئيس اليمني أوامر بإطلاق سراح السجناء والمحتجزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد "هادي" على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون السكان المحليين لما فيه خدمة الصالح العام.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:06 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:00 AM

الرئيس اليمني: قوى التمرد الحوثية لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات

أدان استهدافها للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
3
1,101

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأصدر الرئيس اليمني أوامر بإطلاق سراح السجناء والمحتجزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد "هادي" على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون السكان المحليين لما فيه خدمة الصالح العام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,894
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,923

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة