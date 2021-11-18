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الفيصل يطمئن على جاهزية لاعبي الأخضر قبل ودية "الباراجواي"

حضر الحصة التدريبية.. والتقى اللاعبين

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن التحضيرات لمواجهة منتخب الباراجواي وديًّا غدًا الثلاثاء.

واجتمع الفيصل باللاعبين، وهنأهم على الفوز الأخير أمام منتخب أوزباكستان في التصفيات الآسيوية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود.

وعبَّر الفيصل عن ثقته بنجوم الأخضر متمنيًا لهم التوفيق في مباراة الغد والمرحلة المقبلة.

هذا، وقدَّم ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره للأمير عبدالعزيز على هذه الزيارة والاهتمام الكبير.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يطمئن على جاهزية لاعبي الأخضر قبل ودية "الباراجواي"
سبق

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن التحضيرات لمواجهة منتخب الباراجواي وديًّا غدًا الثلاثاء.

واجتمع الفيصل باللاعبين، وهنأهم على الفوز الأخير أمام منتخب أوزباكستان في التصفيات الآسيوية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود.

وعبَّر الفيصل عن ثقته بنجوم الأخضر متمنيًا لهم التوفيق في مباراة الغد والمرحلة المقبلة.

هذا، وقدَّم ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره للأمير عبدالعزيز على هذه الزيارة والاهتمام الكبير.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
08:14 PM

الفيصل يطمئن على جاهزية لاعبي الأخضر قبل ودية "الباراجواي"

حضر الحصة التدريبية.. والتقى اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن التحضيرات لمواجهة منتخب الباراجواي وديًّا غدًا الثلاثاء.

واجتمع الفيصل باللاعبين، وهنأهم على الفوز الأخير أمام منتخب أوزباكستان في التصفيات الآسيوية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود.

وعبَّر الفيصل عن ثقته بنجوم الأخضر متمنيًا لهم التوفيق في مباراة الغد والمرحلة المقبلة.

هذا، وقدَّم ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره للأمير عبدالعزيز على هذه الزيارة والاهتمام الكبير.

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