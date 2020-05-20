شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
اعلان
شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-20
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:12 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:02 AM
شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,429
91 مليار ..
29 يناير
16,588
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار
31 يوليو
42,497
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك
حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة
جمعان الكرت
صنبور ماء نقي
حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!
عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!
محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟
عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة
علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة
عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات
عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي
محمد المالكي