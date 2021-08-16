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"الأسمنت العربية" تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من2021

إجمالي المبلغ الموزّع بلغ 125 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم

أعلنت شركة الأسمنت العربية، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2021م، بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 125 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 12.5%.

وبيّنت أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم يوم الأربعاء 10 - 01 - 1443 هـ؛ الموافق 18 - 08 - 2021 م، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 29 - 01 - 1443.

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"الأسمنت العربية" تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من2021
سبق

أعلنت شركة الأسمنت العربية، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2021م، بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 125 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 12.5%.

وبيّنت أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم يوم الأربعاء 10 - 01 - 1443 هـ؛ الموافق 18 - 08 - 2021 م، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 29 - 01 - 1443.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:10 AM

"الأسمنت العربية" تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من2021

إجمالي المبلغ الموزّع بلغ 125 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة الأسمنت العربية، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2021م، بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 125 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 12.5%.

وبيّنت أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم يوم الأربعاء 10 - 01 - 1443 هـ؛ الموافق 18 - 08 - 2021 م، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 29 - 01 - 1443.

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