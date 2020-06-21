أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً -بمشيئة الله-.
تشمل 4 محافظات.. "الأرصاد": أمطار رعدية على نجران
مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد أمطار
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تشمل 4 محافظات.. "الأرصاد": أمطار رعدية على نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-21
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:59 AM
تشمل 4 محافظات.. "الأرصاد": أمطار رعدية على نجران
مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً -بمشيئة الله-.
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