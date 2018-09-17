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بلدية صامطة تغلق 6 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات

إتلاف مواد غذائية بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاك

يواصل قسم الرقابة الصحية بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الجولات الرقابية ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة، وتستهدف كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من أجل تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وذكر رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الحملة أسفرت منذ بداية شهر محرم لهذا العام الهجري 1441هـ، عن إغلاق ست منشآت صحية مخالفة للاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منع 13 عاملاً من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية .

وأكد "الدغريري" استمرار الحملة الرقابية لمتابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها .

من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أن الحملة الرقابية التي تستهدف المرافق المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إتلاف ومصادرة 68 كجم من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويظهر عليها أثر التلف إضافة إلى تحرير 18 مخالفة.

ودعا "الدغريري"، المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، موضحًا أن عمليات الضبط جاءت خلال الجولات الميدانية التي تنفذها حالياً البلدية على محال بيع الأغذية.

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بلدية صامطة تغلق 6 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات
سبق

يواصل قسم الرقابة الصحية بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الجولات الرقابية ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة، وتستهدف كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من أجل تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وذكر رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الحملة أسفرت منذ بداية شهر محرم لهذا العام الهجري 1441هـ، عن إغلاق ست منشآت صحية مخالفة للاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منع 13 عاملاً من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية .

وأكد "الدغريري" استمرار الحملة الرقابية لمتابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها .

من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أن الحملة الرقابية التي تستهدف المرافق المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إتلاف ومصادرة 68 كجم من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويظهر عليها أثر التلف إضافة إلى تحرير 18 مخالفة.

ودعا "الدغريري"، المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، موضحًا أن عمليات الضبط جاءت خلال الجولات الميدانية التي تنفذها حالياً البلدية على محال بيع الأغذية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
02:55 PM

بلدية صامطة تغلق 6 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات

إتلاف مواد غذائية بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يواصل قسم الرقابة الصحية بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الجولات الرقابية ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة، وتستهدف كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من أجل تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وذكر رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الحملة أسفرت منذ بداية شهر محرم لهذا العام الهجري 1441هـ، عن إغلاق ست منشآت صحية مخالفة للاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منع 13 عاملاً من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية .

وأكد "الدغريري" استمرار الحملة الرقابية لمتابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها .

من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أن الحملة الرقابية التي تستهدف المرافق المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إتلاف ومصادرة 68 كجم من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويظهر عليها أثر التلف إضافة إلى تحرير 18 مخالفة.

ودعا "الدغريري"، المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، موضحًا أن عمليات الضبط جاءت خلال الجولات الميدانية التي تنفذها حالياً البلدية على محال بيع الأغذية.

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