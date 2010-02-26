وزير التعليم وعبدالعزيز الفيصل يطلقان "اليوم الأولمبي المدرسي".. غداً

بمشاركة 64 ألف طالب .. و7 ألعاب مختلفة

تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ينطلق عند التاسعة والنصف من صباح غد الاثنين 9/6/1439هـ الموافق 26/2/2018م برنامج اليوم الأولمبي المدرسي وذلك في مدارس الرياض.

ويستمر البرنامج الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وشركة تطوير للخدمات التعليمية ثلاثة أيام وفي جميع مناطق المملكة، مستهدفاً 64 ألف طالب من المرحلة الابتدائية، مشتملاً على ألعاب مختلفة لسبعة اتحادات أولمبية هي: الكاراتيه، الجمباز، كرة السلة، ألعاب القوى، التايكوندو، المبارزة، والسهام.

وتهدف اللجنة الأولمبية من خلال برنامج اليوم الأولمبي إلى صناعة جيل يمارس الرياضة ويحترم مبادئها، وتعزيز مفهوم والفكر الأولمبي وتوفير بيئة مدرسية مثالية ومحفزة، من أجل زيادة الوعي بين طلاب المدارس بأهمية الرياضة، وفق برنامج التعليم الأولمبي الدولي "OVEP" والذي ينفذ من خلاله العديد من البرامج المشابهة في جميع دول العالم بإشراف مباشر من إدارة العلاقات الدولية باللجان الأولمبية.

كما يأتي برنامج اليوم الأولمبي المدرسي متوافقًا مع رؤية الهيئة العامة للرياضة والتي تهدف إلى خلق مجتمع ممارس للرياضة، ورياضة تنافسية متميزة، وزيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، وإيجاد برامج رياضية مبتكرة لتوسيع قاعدة الممارسين من كافة فئات المجتمع، وتنمية قدرة وطاقات الشباب، وتوسيع قاعدة المدربين والمتطوعين في المجال الرياضي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.