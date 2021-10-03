تداعيات "إعصار شاهين" تُحوّل مدارس في الإمارات إلى التعليم عن بُعد!

فيما يستمر العمل بمختلف الجهات الحكومية والخاصة مع اتخاذ الإجراءات

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحويل الدراسة في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية إلى نظام التعليم عن بُعد يومي الأحد والاثنين؛ نظرًا للحالة المدارية "شاهين".

وتضم هذه المنطقة كلًا من مدينة: (خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن)؛ وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ليلة الأحد.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إنها تتابع الأوضاع الجوية مع الجهات الرسمية؛ لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها في هذا الشأن.

من جانبها، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، استمرارية التعليم في المؤسسات التعليمية، عدا المدارس الحكومية في منطقة حتا، التي سيكون فيها التعليم عن بُعد يومي الأحد والاثنين.

وذكرت اللجنة أن العمل سيستمر في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، اليوم الأحد، مع المتابعة المستمرة لتطورات إعصار شاهين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء عليها.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، السبت: إن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد؛ تحسبًا للحالة المدارية القادمة.

وذكرت الهيئة أن من المتوقع -حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل- أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة؛ اعتبارًا من الأحد الموافق 3 أكتوبر وحتى الثلاثاء 5 أكتوبر.

وأعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان، ليلة الأحد، بدء تأثر سواحل السلطنة والمناطق الداخلية للبلاد بالإعصار "شاهين".

وقال بيان تحذيري: إن سرعة الرياح ستصل إلى 60 عقدة في الساعة (110كم/ ساعة)؛ في حين سيصل ارتفاع الموج إلى 12كم.

وبدأت العديد من المناطق في سلطنة عمان تشهد تساقطًا كثيفًا للأمطار الرعدية، وفق بيان صادر عن ثلاث جهات هي: المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدة، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، وهيئة الطيران المدني.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في "تويتر"؛ فقد أظهرت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، استمرار الإعصار شاهين في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.