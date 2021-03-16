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"التقاعد" تدشّن حساب العناية بالعملاء على "تويتر"

يتلقى جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة

دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.

ويهدف الحساب إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عنها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع جميع التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ليلاً.

يأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشّنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.

المؤسسة العامة للتقاعد حساب العناية بالعملاء تويتر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تدشّن حساب العناية بالعملاء على "تويتر"
سبق

دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.

ويهدف الحساب إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عنها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع جميع التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ليلاً.

يأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشّنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:49 AM

"التقاعد" تدشّن حساب العناية بالعملاء على "تويتر"

يتلقى جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.

ويهدف الحساب إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عنها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع جميع التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ليلاً.

يأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشّنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.

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