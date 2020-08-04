عملاق اللحوم يناشد السياح "عودوا للسفر" خسرنا المليارات

خسرت في 6 أشهر 12 مليار ريال

كشف تقرير الأرباح الفصلية تراجُع مبيعات الربع الثاني في عام 2020 لأكبر مصنع لحوم في العالم "ماكدونالدز" بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الماضي؛ بينما تواجه شركة ماكدونالدز عامًا عصيبًا؛ إثر تفشي فيروس كورونا وانحسار أعداد السياح في العالم، وهم أكبر شريحة مستهلكة للحوم في العالم؛ حيث تتجه الشركة إلى بث أعمال ترويجية لحث المسافرين للعودة للأنشطة.

وسجلت الشركة تراجعًا بشكل كبير إلى 3.77 مليار دولار بما يقارب من 12 مليار ريال حيث انخفض صافي دخلها بنسبة 68٪ ليبلغ 483.8 مليون دولار، وتعكس الأرقام أداء الشركة حتى شهر يونيو الماضي وهو الذي شهد تأثيرات ضخمة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وفق "السي إن إن".

وأكد كريس كيمبزينسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز أنه في العديد من الأسواق حول العالم -ولا سيما في الولايات المتحدة- يبدو أن وضع الصحة العامة يزداد سوءًا.. مع ذلك أعتقد أن الربع الثاني يمثل الأسوأ في أدائنا؛ بينما تتعلم ماكدونالدز ضبط عملياتنا للتعامل مع هذه البيئة الجديدة".

وتراجعت مبيعات المتاجر خارج الولايات المتحدة أكثر، وكان انتعاشها أبطأ؛ مما أدى إلى انخفاض إجمالي مبيعاتها، وانخفض هذا الرقم العالمي بنسبة 39٪ في أبريل وحوالى 21٪ في مايو وأكثر من 12٪ في يونيو.

وقد دفع الفيروس ماكدونالدز لتسريع عمليات إغلاق المطاعم التي كان من المقرر إغلاقها في السنوات المقبلة؛ إذ أعلنت الشركة عن إغلاقها 200 موقع أمريكي هذا العام.