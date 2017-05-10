الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.
الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-10
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:42 AM
الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.