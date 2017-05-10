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الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:42 AM

الهطولات تواعد المدينة المنوّرة في حالة تتواصل للتاسعة مساءً

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ورياحاً نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى التاسعة مساء اليوم.

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